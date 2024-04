Pelko panttivankien menehtymisestä kasvaa – Hamasilta karu tieto

Huoli Gazassa jo puoli vuotta olleiden panttivankien kohtalosta kasvaa. Yhdysvaltojen tuella alueelle on neuvoteltu tulitaukoa, mutta Hamasin edustajat sanoivat olevansa epävarmoja siitä, voivatko he toimittaa 40 israelilaissiviiliä vankien vaihtoa varten. Asiasta uutisoi The Wall Street Journal.

Panttivangit, joiden joukossa on naisia, lapsia, vanhoja miehiä sekä terveysongelmista kärsiviä, olisi sopimuksen mukaan vapautettu vastineeksi kuuden viikon tulitauosta ja siitä, että Israel olisi vapauttanut satoja palestiinalaisvankeja.

Neuvottelut ovat WSJ:n mukaan vaikeutuneet, kun Hamas ei voinut vahvistaa, että elossa on 40 panttivankia. Sen sijaan äärijärjestö kertoi, että se voi palauttaa 40 ihmistä Israeliin elävänä tai kuolleena. Toisaalta Hamas on myös väittänyt, että se tarvitsee taukoa taisteluista, jotta voi selvittää panttivankien tilanteen.

Lokakuun 7. päivän iskun yhteydessä Hamas otti kaikkiaan 240 panttivankia, joista reilut sata vapautettiin marraskuussa. Noin 130 on edelleen Gazassa. Israel on vahvistanut heistä 46 kuolleen, mutta Israelin ja Yhdysvaltojen viranomaisten epävirallisten lausuntojen mukaan todellinen luku voi olla huomattavasti suurempi.

Viranomaiset uskovat, että joitakin jäljellä olevia panttivankeja käytetään ihmiskilpinä suojaamaan Hamasin johtajia, jotka Israelin mukaan piileksivät tunneleissa eteläisessä Gazassa.

Joissain yhdysvaltalaisarvioissa jopa suurin osa panttivangeista on kuollut, kertoivat lähteet WSJ:lle, mutta painottivat samalla, että Yhdysvaltojen näkymä panttivankien tilanteeseen on rajattu ja riippuu osin israelilaistiedustelusta.

Osa panttivangeista on todennäköisesti menehtynyt Israelin ilmaiskuissa ja osa on kuollut terveysongelmien takia. Jotkut ovat kuolleet Hamasin käsissä tai olivat jo kuolleet, kun heidät vietiin Gazaan. WSJ:n mukaan suurin osa menehtyneistä panttivangeista on kuitenkin kuollut vammoihin, joita he saivat sieppauksen yhteydessä lokakuussa.

Tulitaukoneuvotteluissa välittäjinä toimivat Egypti ja Qatar arvioivat, että suurin osa hengissä olevista panttivangeista on nuorehkoja miehiä, muun muassa sotilaita.