”Pelkkää tyhmyyttä” – sotilas tilittää epäpätevistä asevoimista

Lähes vuoden Ukrainan rintamalla ollut vapaaehtoinen venäläissotilas on kertonut kokemuksistaan itsenäiselle iStories-medialle.

Hän kertoo allekirjoittaneensa neljän kuukauden sopimuksen elokuussa 2022. Sitä kuitenkin pidennettiin samana syksynä määrätyn liikekannallepanon yhteydessä.

Mies kiistää lähteneensä sotaan ideologisista syistä, mutta sanoo halunneensa nähdä ”sotilastoimintaa” lapsesta asti. Hän sanoo olevansa tietoinen, että sota alkoi ”Botoxia käyttävän miehen” eli Vladimir Putinin keisarihaaveiden vuoksi. Suurin osa muista vapaaehtoisista arvosteli Putinia avoimesti.

– Sokean patrioottisia näkemyksiä yleensä esitetään takalinjassa. Rintamalla ne kestävät ensimmäisten kranaattien räjähdykseen asti, venäläissotilas sanoo.

Hän arvostelee voimakkaasti Venäjän puolustusministeriön toimintaa ja maan asevoimien tilannetta. Vapaaehtoisia koulutettiin kahden viikon ajan ennen sotilaiden passittamista Ukrainaan.

Yksikkö siirtyi rajan yli syyskuun 2. päivänä 2022 ja päätyi Hersonin alueelle. Varusteet olivat kehnolla tolalla, sillä miehillä ei ollut edes makuupusseja. Kaikki takit olivat liian suuria.

– Näin tämän omin silmin ja olin kauhistunut. En voi ymmärtää, miten tämä voi olla maailman toiseksi vahvin armeija. Miltä sitten kolmanneksi vahvin armeija näyttää? Käyttävätkö he jousipyssyjä ja keihäitä ja heittelevät toisiaan kivillä juostessaan ympäri verkkareissa, sotilas hämmästelee.

Ensimmäisessä taistelussa yksikkö jaettiin kahtia. Toinen osasto rynnäköi ukrainalaisten puolustusasemaa vastaan. Tappiot olivat kovia, ja haavoittuneita valui takaisin asemiin vielä seuraavana aamuna. Vartiossa ollut venäläissotilas joutui paniikkiin ja ampui yhden omista tovereistaan.

Mukana oli eräs mies, joka kyseli jatkuvasti kranaattikonekiväärin käytöstä.

– Lopulta hän tulitti aseella, ja räjähdys repi irti hänen kätensä. Hän kuoli. Myöhemmin toiset sotilaat heittelivät lähellä kranaatteja, joiden sirpaleet lensivät suoraan omaan poteroomme ja tarkkailuasemaamme.

Hänen mukaansa yli-itsevarmuus, epäpätevyys ja ammattitaidon puute johtivat monien venäläissotilaiden kuolemaan.

Eräs liikekannallepanossa värvätty mies kaivoi ”megajuoksuhaudan”. Kohde oli selvästi näkyvissä, ja ukrainalaiset aloittivat pian tykistötulen. Muut sotilaat yrittivät evakuoida miehen, mutta hän oli veren peitossa ja kuoli pian.

Monet sotilaat eivät taas vaivautuneet kaivamaan omia poteroitaan, mikä aiheutti ylimääräisiä tappioita.

– Tällaiset tilanteet selittävät suurimman osan tappioista. Pelkkää tyhmyyttä, sotilas valittelee.

