Pelastusala varoittaa säästämästä itselleen vahinkoa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntija kannustaa pohtimaan oman kodin turvallisuusriskejä ja ottamaan työpaikoilta tutun turvallisuuskävelyn myös kodeissa käyttöön.

– Ymmärrämme, että monissa perheissä ollaan huolissaan sähkölaskusta tänä syksynä. Haluamme nostaa esille turvallisuusnäkökulman, jotta kukaan ei joutuisi vielä pahempaan pulaan. Suurin säästökeino ei välttämättä liity sähkön hintaan vaan siihen, että vältetään tulipalo tai vesivahinko, vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä toteaa tiedotteessa.

Riski voi syntyä erityisesti omista luovista ratkaisuista.

– Tulipalon vaikutukset ovat suuremmat kuin sähkölaskussa säästetyt eurot. Palosta voi aiheutua erilaisia kustannuksia tuhoutuneeseen kotiin ja omaisuuteen, tilapäiseen asuntoon, muuttoon, terveyteen tai kuntoutukseen liittyen. Vakuutus voi kattaa kuluja, mutta kannattaa tarkistaa vakuutusehdot, ettei tule yllätyksiä, Leino sanoo.

Jokaisen kannattaa tehdä ainakin yksi helppo asia syksyllä

– Jos ei mitään muuta niin jokaisen on hyvä varmistaa nyt ainakin se, että palovaroittimet toimivat ja niitä on tarpeeksi. Erityisen hyvä juttu on myös katsoa, löytyykö kotoa alkusammutusvälineitä ja tietävätkö kaikki perheessä eri reitit ulos. Jos vaihtoehtoinen poistuminen tapahtuu vaikkapa ikkunan kautta, saahan sen avattua helposti ilman avainta, Leino kysyy.

SPEK suosittelee sijoittamaan palovaroittimen jokaiseen makuuhuoneeseen ja poistumisreiteille kuten eteiseen.

Sähkön säästäminen voi joissain tapauksissa johtaa myös onnettomuuksiin.

– Kannattaa miettiä, mitä ovat ne eniten sähkölaskuun vaikuttavat asiat ja keskittyä niihin. Valaisusta tinkiminen liikaa ei välttämättä helpota merkittävästi kukkaroa, mutta pimeässä kompastuminen voi johtaa loukkaantumiseen, Leino kertoo.

Turvallisuuskävely käyttöön

SPEK muistuttaa pelastusalan muiden toimijoiden kanssa sähkön säästämisen välttämättömyydestä tänä syksynä ja toivoo, että säästäessä huomioidaan turvallisuus. Turvallisuustaitojen ja alkusammutusvälineiden varmistaminen on hyvä tapa varautua kotona. Perheen aikuisten on hyvä opettaa myös lapsille perusasiat.

– Kotona olisi hyvä ottaa monelta työpaikalta tuttu turvallisuuskävely traditioksi, Ilpo Leino ehdottaa.

Turvallisuuskävelyssä koko perhe tai asuinkumppanit kävelevät kotona yhdessä ja tarkistavat palovaroittimien toiminnan ja sen, mistä alkusammutusvälineet löytyvät. Myös eri poistumisreittien ja kodin turvallisuusriskien läpikäyminen on osa turvallisuuskävelyä. Lopuksi mennään yhdessä sovitulle kokoontumispaikalle ulos.

Puulla lämmittäminen kiinnostaa nyt monia tottumattomiakin

Puilla lämmitettävien tulisijojen käyttö on alkanut kiinnostaa niitäkin ihmisiä, jotka eivät tavallisesti nauti takkatulesta säännöllisesti. Kotiin kannattaa hankkia häkävaroitin ja muistaa, että nuohooja on kaikkien tulisijoja käyttävien ylin ystävä.

Jos tulisija on ollut pitkään käyttämättä, pitää nuohooja tilata tekemään nuohous ja rakenteellinen tarkastus. Lain mukaan säännöllisessä käytössä oleva tulisija pitää nuohota vähintään vuoden välein.

Nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa palovaarallisista vioista kiinteistön omistajalle ja pelastusviranomaiselle. Nuohoojalta voi myös varmistaa tulisijan kuntoon ja käyttöön liittyviä asioita.

Nuohouksen lisäksi pelastusala muistuttaa tulisijojen toiminnasta ja puiden säilytyksestä. Polttopuut kannattaa sijoittaa riittävälle etäisyydelle asuinrakennuksesta. Puun kuivaaminen ennen polttamista vähentää paloriskiä.