Pekka Toverilta suorat sanat vastahyökkäyksestä: En usko, että länsiarmeijat pärjäisivät paljoa paremmin

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toverin mukaan Ukrainan vastahyökkäyksen arvostelijat unohtavat, miten vaikeissa oloissa operaatioita suoritetaan.

Toveri ottaa sosiaalisen median palvelu X:n (entinen Twitter) ketjussaan kantaa usein toistuviin väitteisiin, joiden mukaan vastahyökkäyksen takkuamisen takana ovat lähinnä ukrainalaisten puutteelliset sotataidot ja kyvyttömyys suorittaa eri aselajien yhteistoimintaa länsimaisten armeijoiden tapaan.

Tämä ei ole Pekka Toverin mukaan koko totuus. Hän kysyy, milloin länsimaiset armeijat ovat tehneet mitään lähellekään vastaavaa. Paras esimerkki on hänestä Irakin puolustusten murtaminen Kuwaitissa Persianlahden sodassa vuonna 1991. Yhdysvaltojen johtamalla liittoumalla oli tuolloin selvä määrällinen ja laadullinen ylivoima tulivoiman ja kaluston osalta, täydellinen ilmaherruus ja elektronisen sodankäynnin hallinta, jonka takia irakilaiset sotivat käytännössä pimeässä.

– Liittouma pystyi tämän ansiosta tuhoamaan Irakin tykistön 78 päivää kestäneen ilmasotavaiheen aikana ja siirtämään sitten joukkonsa valittuihin läpäisypaikkoihin ilman, että irakilaiset tiesivät, mistä hyökkäykset tulisivat ja ilman mitään kykyä puuttua niihin tykistöllä, Toveri avaa.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö muistuttaa, ettei Ukrainalla ole mitään edellä mainituista eduista. Venäjällä on päinvastoin kattavat elektronisen sodankäynnin kyvyt, joilla se pystyy kiistämään Ukrainan viestintää ja lennokkien käyttöä monilla alueilla. Venäläisillä on taas omien lennokkiensa avulla hyvä tilannekuva ukrainalaisten liikkeistä.

– Laajojen miinakenttien suojaamat venäläiset voivat tämän ansiosta keskittää raskasta tulivoimaansa hyökkääviin ukrainalaisjoukkoihin niin vaanivilla aseilla kuin taisteluhelikoptereillakin, Pekka Toveri jatkaa.

Ukrainalla ei taas hänen mukaansa ole tarpeeksi ilmatorjuntaa ja pioneerijoukkoja.

– Kyllä, ukrainalaisilla on paljon ongelmia ja heidän kyvyissään on aukkoja kaikilla tasoilla. Mutta on täysin väärin väittää, että koko ongelma on tässä, että heillä on tarpeeksi materiaalia ja että heidän pitäisi vain lopettaa ruikuttaminen. En usko, että länsimaiset armeijat pärjäisivät paljoa paremmin vastaavassa tilanteessa, Toveri lataa.

Hän muistuttaa länsimaisten armeijoiden tottuneen taistelemaan asetelmassa, jossa niiden kyvyt ovat vihollista paremmat käytännössä jokaisella osa-alueella.

– Jos tämä ylivoima kiistettäisiin, olisi niilläkin vaikeuksia. Erityisesti, koska nekään eivät ole oikeastaan harjoitelleet prikaatitason yhteisoperaatioita vuosikymmeniin.

– Ei siis sorruta itsepetokseen. Niin länsiarmeijoiden kuin ukrainalaistenkin on oltava parempia siinä, mitä ne tekevät. Molempien on varustauduttava tulevaisuudessa paremmin. Se, mitä ukrainalaiset oppivat modernista sodankäynnistä on erittäin tärkeää meillekin. Syyttäkää Ukrainaa vähemmän ja auttakaa enemmän.