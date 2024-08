Pekka Toveri: Venäjää ei näytä kiinnostavan alueidensa puolustus

Europarlamentaarikko Pekka Toverin (kok./epp) mukaan Venäjää ei näytä kiinnostavan omien alueidensa puolustus.

– Alueelle heitetään varusmiehiä, voimaministeriöiden joukkoja ja vähän asevoimien kokeneempia joukkoja. Hyökkäystä Donbassissa ei ole keskeytetty ja tuskin heti keskeytetäänkään, Toveri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Jatko riippuu Ukrainan panostuksista, Toveri jatkaa.

Hän viittaa Radio Free Europen/Radio Libertyn tutkivan toimittajan Mark Krutovin tekemään selvitykseen, josta Verkkouutiset kertoi tässä jutussa. Venäjältä on tullut viime päivinä yhä enemmän tietoja, joiden perusteella varusmiehiä on lähetetty Ukrainan yllätyshyökkäyksen kohteena olevaan Kurskiin. Ratkaisun on arvioitu kielivän Venäjän miespulasta ja Kurskin tilanteen vaikeudesta.

Varusmiesten käyttö voi kuitenkin osoittautua riskialttiiksi Kremlille. Varusmiesten vanhemmat ovat jo nyt nostaneet metelin poikiensa kohtelusta. Diktaattori Vladimir Putin on luvannut aiemmin, ettei varusmiehiä lähetettäisi tulilinjalle.

🧵/ Link in the last post. There are increasing reports in Russia about conscripts being sent to Kursk for reinforcement after the Russian army failed to push back Ukrainian forces there. Together with @pustota, we decided to take a deeper look into this issue. pic.twitter.com/88yGdgnEdc

— Mark Krutov (@kromark) August 14, 2024