Pekka Toveri: Venäjä pyrkinee ottamaan aloitteen

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri on kommentoinut Venäjän Kupjanskissa yrittämää vastahyökkäystä, josta Verkkouutisetkin on kertonut tässä.

– Jos tämä pitää paikkansa, tilanne on Zaporižžjan suunnassa niin vakava, että Venäjä on pakotettu yrittämään sitoa Ukrainan operatiiviset reservit pohjoiseen. Tätä on ounasteltu jo joitakin viikkoja, koska Venäjä on koonnut alueelle voimaryhmää. Nyt Venäjä pyrkinee ottamaan aloitteen.

Toveri huomauttaa, että Zaporižžjan tilanteen vakavuudesta ovat aiemmin kertoneet esimerkiksi venäläislähteiden valitukset ammus- ja ruokapulasta, suurista tappioista, reservien ja tykistön puutteesta ja joukkojen huonosta moraalista. Kun Etelä-Ukrainassa toiminut venäläinen kenraalimajuri Ivan Popov meni valittamaan armeijan tilanteesta, hän sai potkut, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Ukrainalaiset löivät maansa koillisosassa venäläismiehittäjän pois lähes kokonaan Harkovan alueelta viime syksynä. Venäläisten haltuun jäi pieni osa Harkovan alueesta Kupjanskista itään. Alue on myös Venäjälle kuuluvan Belgorodin (ukr. Bilhorod) rajalla.

– Pohjoinen alue on edullisempi Venäjälle, koska Venäjän rajan läheisyys helpottaa joukkojen huoltoa. Kyky tunkeutua syvälle Ukrainan puolustukseen on kuitenkin rajallinen, jos ei muuten, niin juuri puutteellisen huoltokyvyn takia, toteaa Toveri.

Ukrainan kannalta oli oleellista, että se pystyisi pysäyttämään Venäjän vastahyökkäyksen ilman, että se joutuu irrottamaan joukkojaan Bahmutista.

– Jos Ukraina pystyy pysäyttämään hyökkäyksen sitomatta operatiivisia reservejään, Venäjä kuluttaa viimeiset irtiolevat tuoreet voimansa ja Ukrainan läpimurto etelässä on entistä todennäköisempi. Ukraina voi kuitenkin joutua keskeyttämään hyökkäyksensä Bahmutissa saadakseen voimaa pohjoiseen.

Toverin mukaan ”parin viikon sisällö voidaan arvioida kesän kuvioita”, jos kyseessä on todellä Venäjän suurempi operaatio

– Kykeneekö Venäjä sitomaan Ukrainan voimat pohjoiseen, niin että vastahyökkäys hiipuu? Vai kuluttaako Venäjä omat voimansa niin että Ukraina pääsee läpimurtoon etelässä? Kuuma kesä tiedossa.

