Ukraina torjui ohjuiskun yöllä – Venäjä yrittää vastahyökkäystä Kupjanskissa

Ukrainan ilmatorjunta torjui maan eteläosissa 17.–18. heinäkuuta välisenä yönä 25 iranilaista räjähdelennokkia ja kuusi Mustaltamereltä laukaistua Kinzhal-ohjusta.

Hyökkääjän räjähdelennokeista peräti 21 oli suunnattu kohti Odessaa tarkoituksenaan paljastaa Ukrainan ilmatorjunnan sijainnit, minkä jälkeen laukaistiin Kinzhal-ohjukset kohti Odessan satamaa.

– Valitettavasti alasammuttujen ohjuskappaleiden ja paineaaltojen takia vaurioita kärsivät satamarakenteet ja useat pientalot. Talonsa pihassa loukkaantui eräs vanha mies, joka vietiin sairaalaan, kertoo Ukrainan eteläisen sotatoimialueen pääesikunta.

Odessaan kohdistunutta hyökkäystä on kommentoinut myös entinen Ruotsin pää- ja ulkoministeri Carl Bildt.

.- Vaikuttaa siltä kuin Venäjä yrittäisi aktiivisesti tuhota Ukrainan viljanvientiin tarvittavaa satamainfrastruktuuria Odessassa. Olkaamme asiasta selviä: kyse on hyökkäyksestä kaikkia niitä vastaan, jotka ovat maailmalla riippuvaisia tuontiviljasta, sanoo Bildt.

Neljä Shahed-räjähdelennokkia oli suunnattu Mykolajivia alueelle, jossa räjähdys vahingoitti teollisuuslaitosta aiheuttaen tulipalon. Ihmisvahingoilta vältyttiin.

Ison-Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportin mukaan viimeisen viikon aikana sekä Ukraina että Venäjä on edennyt joillain alueilla. Myös se on havainnut venäläisten pyrkimyksen edetä Harkovan alueen itäosassa.

– Koillisessa venäläisjoukot yrittävät työntyä läpi Kreminnan länsipuolisten metsien. Ukraina panostaa edelleen pyrkimyksiinsä venäläisten hallitseman Bahhmutin ympärillä. Tällä alueella venäläisjoukot ovat todennäköisesti hauraita, mutta pitävät nyt asemansa. Donetskin alueen eteläosassa, erityisesti Avdijivkan alueella venäläisjoukot yrittävät hyökätä paikallisesti vähäisellä menestyksellä.

Etelässä Ukraina jatkaa hyökkäystään ainakin kahdessa suunnassa, mutta Ison-Britannian puolustusministeriö pitää epätodennäköisenä, että ukrainalaiset olisivat vielä murtautuneet läpi Venäjän ensimmäisestä puolustuslinjasta.

– Tällä alueella venäläiset ovat aloittaneet ammussäännöstelyn, jotta heidän tykistönsä säilyttäisi kriittisen kykykynsä epäsuoraan tulenkäyttöön.

During the night, Russian forces carried out a series of rocket attacks in Odessa and Nikolaev

In the main port of Odessa, several buildings were damaged in a rocket attack, said the representative of the military administration of Odessa, Sergej Bratchuk.

The representative… pic.twitter.com/wVXkIMDpia

— Spriter Team (@SpriterTeam) July 18, 2023