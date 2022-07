Pekka Toveri vankilaiskusta: Lavastaminen on kömpelöä ja tarina huono

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri (evp) Pekka Toverin mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjä on pyrkinyt lavastamaan Ukrainan syylliseksi perjantaiseen räjähdykseen Olenivkan vankilassa Venäjän miehittämässä Donetskissa.

Räjähdyksessä kuoli ainakin 53 ukrainalaista sotavankia. Molemmat osapuolet ovat syyttäneet iskusta toisiaan.

– Näyttää yhä enemmän siltä, että venäläiset tappoivat sotavankeja peitelläkseen rikoksiaan tai syyttääkseen ukrainalaisia. Ja tyypilliseen tapaan lavastaminen on kömpelöä ja tarina huono, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

Lavastukseen viittaa hänen mukaansa myös se fakta, ettei Ukrainan olisi järkeä käyttää HIMARS-raketteja vankilan tuhoamiseen. Venäjä on väittänyt, että vankila tuhottiin nimenomaan HIMARSilla.

Toveri on liittänyt twiittiinsä Pergamon-nimisen Twitter-käyttäjän viestiketjun, jossa tämä analysoi räjähdystä. Hän on liittänyt viestiinsä kuvia esimerkiksi Donetskin alueen miehityshallinnon Telegram-kanavalta. Kuvista on hänen mukaansa nähtävissä, etteivät vauriot ole HIMARS-ohjuksen tekemiä.

Lisäksi käyttäjä kertoo kuvien osoittavan, että isku on suuntautunut vankilaan idästä. Siellä operoivat Venäjän joukot.

– Miksi Ukraina edes tuhlaisi Himars-raketteja kohteeseen joka on tykin kantaman sisällä, Toveri kysyy.