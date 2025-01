Pekka Toveri brittikanavalle: Tämä asia turhauttaa Pohjoismaita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voisi painostaa puolustuskykynsä laiminlyöneitä Euroopan maita panostamaan puolustukseensa, kommentoi kokoomuksen europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri Times Radion haastattelussa.

Trump on aiemmin vaatinut, että Nato-maiden tulisi käyttää viisi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen. Toverista Eurooppa on suhtautunut maanpuolustukseen ylimalkaisesti, ja on hyvä asia, että Trump patisti edellisellä presidenttikaudella Eurooppaa ottamaan suuremman vastuun maanosan puolustuksesta.

Samanlaista patistelua Toveri odottaa nytkin.

– Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola ovat lähes ainoita maita, jotka yrittävät parantaa puolustuskykyään. Alamme hieman turhautumaan isompiin maihin, jotka eivät tee osuuttaan, Toveri sanoo.

– Jos Trump presidenttinä pakottaa heidät toimiin, se on positiivinen asia.

Toveri uskoo myös Donald Trumpin yrittävän saada rauhan aikaiseksi Ukrainaan, ja pitää tavoitetta hyvänä. Hän sanoo Euroopassa olleen paljon huolta siitä, yrittäisikö hän neuvotella rauhansopimuksen välittämättä Ukrainan mielipiteistä.

Alustavat merkit ovat kuitenkin positiivisia.

– Kun katsotaan ihmisiä, joita hän on nimittänyt tärkeisiin asemiin, […] kaikilla heillä on melko kovat asenteet Venäjää kohtaan. He sanovat, että Putinille ei tulisi antaa kaikkea, Toveri huomauttaa.

Toveri arvioi, että tällä hetkellä sota ei etene Venäjän kannalta edullisesti. Kolme vuotta hyökkäyksen alkamisen jälkeen Ukrainaa ei ole miehitetty, eivätkä Venäjän rahkeet riitä tähän tulevaisuudessakaan.

– Se ei tarkoita, että Putin olisi luopumassa tavoitteistaan, Toveri varoittaa.

Mikäli rauhanneuvotteluissa Venäjän annetaan pitää miehittämänsä alueet eikä sitä rankaista laittoman hyökkäyssodan aloittamisesta, vahvistaisi se Putinin asemaa. Tämän jälkeen hänen täytyisi vain odottaa muutama vuosi ja aloittaa sitten sota uudestaan.

– Sain jotakin, sitten jälleenrakennetaan armeija toistetaan tämä, Toveri tiivistää Putinin ajatuksenjuoksun.

Toverin mielestä diktaattoreita ei tulisi yrittää lahjoa rauhan aikaansaamiseksi. Hän muistuttaa, että tätä yritettiin jo 1930-luvulla, epäonnisin seurauksin.

Venäjän tulisikin Toverin mukaan kokea sotilaallinen tappio. Kreml pitäisi pakottaa vetäytymään miehittämiltään Ukrainan alueilta, mukaan lukien Krimin niemimaalta.

Tällainen tappio todennäköisesti tarkoittaisi Putinin valtakauden loppua. Tämän jälkeen hänen seuraajansa ymmärtäisi, että sotiminen lännen tukemaa Ukrainaa vastaan on huono idea.

– Venäläiset ymmärtävät vain voimaa. Neuvotteleminen heidän kanssaan heikosta asemasta on aina huono idea, Toveri sanoo.