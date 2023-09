Pekka Toveri: Taas yksi osapuoli, joka joutuu ”yllättymään” kun Venäjä pettää

Armenian joukkojen Vuoristo-Karabahissa kerrotaan kärsineen tappioita ja vetäytyneen. Azerbaidžan aloitti tiistaina iskut armenialaiskohteisiin. Maat ovat ottaneet ottaneet toistuvasti yhteen kiistellyn alueen hallinnasta.

Aiemmin Armeniaa tukenut ja ”rauhanturvaajana” esiintynyt Venäjä on tietojen mukaan tehnyt pesäeroa aiempaan liittolaiseensa.

– Taas yksi osapuoli joka joutuu ”yllättymään” kun Venäjä pettää, toteaa kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok.) liittyen tietoihin siitä, että Venäjä on rikkonut aiemmat lupauksensa Armenialle.

Kansainvälinen yhteisö tunnustaa Vuoristo-Karabahin osaksi Azerbaidžania. Aluetta hallitsee kuitenkin itsenäiseksi julistautunut Armenian tukema Astrahanin tasavalta, jonka statusta ei ole tunnustettu.

Armenian pääministeri Nikol Pashinjan sanoi eilen, että maa ei aio ryhtyä sotaan Vuoristo-Karabahin alueesta.

– Armenialla ei ole paljon vaihtoehtoja, Toveri kommentoi X-viestialustalla.

– Iranin ja Turkin tukema Azerbaidžan on sotilaallisesti täysin ylivoimainen ja Venäjä ei enää tue Armeniaa. Mutta ei välttämättä tarkoita että kriisi päättyisi tähän.

The Armenian forces in Nagorno-Karabakh have now surrendered. Here is a summary of their visually confirmed losses from yesterday:

Documenting Equipment Losses During The September 2023 Nagorno-Karabakh Conflict 🇦🇲🇦🇿https://t.co/WjFdUU3PRo

— Oryx (@oryxspioenkop) September 20, 2023