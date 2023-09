Kreml näyttää jo hylkäävän Armenian – Dmitri Medvedev uhkailee avoimesti

Venäjän entinen pääministeri ja presidentti Dmitri Medvedev uhkailee Armenian pääministeri Nikol Pashinjania.

– Eräänä päivänä eräs kollegoistani veljesmaasta sanoi minulle, että ”olen teille tuntematon ja te ette tule hyväksymään minua”. Vastasin, mitä minun täytyi: ”tulemme arvioimaan teitä tekojenne eikä taustanne perusteella”. Sitten hän hävisi sodan, mutta sai kummasti pysyä valassa, Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana nykyisin toimiva Medvedev kirjoittaa Telegramissa.

– Sitten hän luopui osasta aluettaan. Sen jälkeen hän päätti flirttailla Naton kanssa ja hänen vaimonsa vei uhmakkaasti keksejä vihollisillemme. Arvatkaa, mikä kohtalo häntä odottaa, Medvedev jatkaa.

Ex-pääministeri on tullut viimeisen puolentoista vuoden aikana tunnetuksi rajuista ja toisinaan erikoisista some-kirjoituksistaan.

Azerbaidžan aloitti tiistaina iskut armenialaiskohteisiin ainakin Vuoristo-Karabahin alueella. Iskuja kutsutaan terrorisminvastaiseksi operaatioksi ja niitä perustellaan väitteillä Armenian joukkojen tulituksesta ja Armenian Vuoristo-Karabahin alueelle rakentamista taisteluasemista. Maat ovat ottaneet toistuvasti yhteen kiistellyn alueen hallinnasta.

Kansainvälinen yhteisö tunnustaa Vuoristo-Karabahin osaksi Azerbaidžania. Aluetta hallitsee kuitenkin itsenäiseksi julistautunut Armenian tukema Astrahanin tasavalta. Sen statusta ei ole tunnustettu.

Armenian mukaan Azerbaidzanin väitteet Vuoristo-Karabahissa olevista armenialaisjoukoista eivät pidä paikkaansa. Armenian johto on toistaiseksi ilmoittanut julkisuuteen, ettei se aio vastata Azerbaidžanin toimiin. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Azerbaidžan iskee alueella oleviin armenialaiskohteisiin.

Venäjä on tukenut aiemmin Armeniaa, nyt Moskova näyttää kuitenkin tekevän jo pesäeroa liittolaiseensa. Esimerkiksi Venäjän eturivin propagandisti, RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan totesi Telegramissa, että alueen venäläisten rauhanturvaajien apuun vedonneen Armenian tulisi suunnata pyyntönsä Natolle.

– Kun teet sopimuksen paholaisen kanssa, osuu se aina lopulta omaan nilkkaan. [Diktaattori Vladimir] Putin yritti vuosia pitää Armeniaa lähellä tarjoamalla ”Armenian intressien suojelua”. Venäjän propaganda alkoi syyttää Armeniaa vain muutama tunti sen jälkeen, kun Azerbaidžan aloitti hyökkäyksensä, Venäjä-asiantuntija, Chicagon yliopiston professori Konstantin Sonin huomauttaa X-somepalvelussa.

When you make a deal with the devil, it will always come back to haunt you. For years, Putin tried to keep Armenia close by offering "protection of Armenian interests." A couple of hours after Azerbaijan launched the assault today, Russian propaganda already blaming Armenia. pic.twitter.com/LvmJB6yToe

— Konstantin Sonin (@k_sonin) September 19, 2023