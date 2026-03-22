Pekka Toveri: Sota Iranissa voi jatkua vielä kuukausia

Sota Iranissa jatkuu todennäköisesti vielä kuukausia, arvioi europarlamentaarikko ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump voi Toverin mukaan lopettaa iskut ja julistaa voittaneensa sodan, mutta se ei kuitenkaan lopettaisi vihollisuuksia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sen sijaan sota voisi loppua nopeasti, jos Iranin hallinto yllättäen romahtaisi, hän arvioi. Myös diplomaattisen ratkaisun löytyminen voisi päättää sodan nopeastikin. Toveri ei kuitenkaan pidä näitä vaihtoehtoja todennäköisinä.

Hänen mukaansa Iran voi vielä lisätä panoksiaan sotaan.

– Strategisia tavoitteita kun katsoo, Iran on toistaiseksi onnistunut paremmin, eikä ole vielä laittanut edes kaikkia kykyjä peliin, Toveri kirjoittaa.

Yhdysvallat on joutunut lähettämään alueelle vahvennuksia, jotka eivät ole riittäneet kuitenkaan sotilaallisen ratkaisun saamiseksi, hän huomauttaa.

Sodan pitkittyminen tarkoittaa Toverin mukaan sitä, että edessä on tilanne, jossa maailmantalous kärsii.

– Vaikutukset tulevat ulottumaan ensi vuoden puolelle, europarlamentaarikko sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Iranin sodan pitkittymisellä on vaikutusta myös Ukrainan tilanteeseen, hän lisää.

– Samalla Ukrainan sota jatkuu ja Ukraina kärsii, kun Venäjä saa lisätuloja ja USA:n sotamateriaalin saatavuus heikentyy. Euroopan tulisi nyt keskittyä Ukrainan tukemiseen, Toveri kirjoittaa.

Toveri on jakanut avointen lähteiden analyytikkona toimivan Clément Molinin viestiketjun julkaisunsa yhteyteen. Molin käy ketjussa läpi kolme viikkoa kestäneen sodan tilannetta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Islamilaisen tasavallan hallinto on yhä pystyssä, Hormuzinsalmi on suljettu ja Yhdysvallat ja Israel jatkavat operaatioitaan, hän kirjoittaa. Iran jatkaa kostamistaan eikä maassa ole tällä hetkellä käynnissä protestien aaltoa, Molin lisää.