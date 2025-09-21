Pekka Toveri: Sanktioita Venäjää vastaan jatkettava vielä pitkään

Europarlamentaarikko Pekka Toveri kommentoi viestipalvelu X:ssä Venäjää vastaan asetettujen taloudellisten sanktioiden jatkamisen tärkeyttä myös tulitauon aikana ja rauhansopimuksen jälkeen.

Perusteluksi hän jakoi saatteena videon, jossa Moskovan pörssin valvontaneuvoston puheenjohtaja Sergei Shvetsov varoitti, että Venäjän korkea sotilasbudjetti tulee olemaan taloudellinen haaste vielä 5-8 vuoden ajan. Shvetsov kertoo videolla avoimesti, kuinka nykyisen sodan päättymisen jälkeen maa alkaa valmistautua ”seuraavaan sotaan”, eikä paluuta vuoden 2021 budjettitasoon ole luvassa.

Toveri huomioi Venäjältä tulevan viestin. Hän muistuttaa, että sanktiot ovat tärkeitä vielä pitkään Ukrainan sodan loppumisen jälkeenkin.

– Sanktioita ei pidä lopettaa tulitaukoon. Eikö edes rauhansopimukseen, vaan vasta kun Venäjä osoittaa toimillaan ettei se ole uhka naapureilleen, hän kirjoittaa.