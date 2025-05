Pekka Toveri: Rauha Ukrainaan ei riitä

Jotta länsi olisi jatkossa turvassa, siihen ei riitä ”rauha” Ukrainassa, kirjoittaa europarlamentaarikko Pekka Toveri (EPP/kok). Toveri ruotii Venäjän tilaa ja presidentti Vladimir Putinin strategisia tavoitteita sosiaalisessa mediassa.

Hänen mukaansa rauha Ukrainassa on Putinille vain ensimmäinen erä, ja hän varautuu jo seuraavaan erään.

– Putin varautuu jo nyt sotaan lännen kanssa luomalla strategisia reservejä ja sijoittamalla parasta uustuotettua kalustoa länsirajoille Ukrainan rintaman sijaan. Pitkän kantaman ohjuksia tehdään myös varastoon, kaikkia ei ammuta Ukrainaan, Toveri toteaa muistuttaen samalla siitä, miten Venäjän valtionpropaganda on valjastettu tukemaan näitä tavoitteita.

Jos Putin saa mitä haluaa, hän voimaantuu ja on valmis haastamaan länttä edullisista asemista. Jos Putin joutuu tyytymään vähempään, se on lännen syy ja se pitää kostaa.

Sodasta on tullut Putinille itsetarkoitus, jota hän Toverin mukaan käyttää tekosyynä varastamisen jatkamiselle syyttäen länttä Venäjän ”kärsimyksistä”. Toveri huomuattaa, että viime vuonna Venäjä sulki 160 sairaalaa ja terveyskeskusta varojen ja henkilöstön puutteen takia.

Lännen akuutti uhka on Venäjä, joka pitää hoitaa jotta voidaan varautua paljon suurempaan haasteeseen. Tämä tuottaa Toveri mukaan Kiina. Venäjä on sotilaallisesti, taloudellisesti ja väestöllisesti rappeutuva suurvalta, jonka energiatulot ovat romahtamassa noin 30 vuoden aikajänteellä katsottuna. Juuri tästä syystä Venäjä on Toverin mukaan vaarallinen.

Mutta Eurooppaa vaivaa strategian puute. Toverin mukaan meitä haastaa sekä Venäjä että Kiina niin sotilaallisesti, taloudellisesti kuin ideologisesti.

– Imperialistiselta Venäjältä pitää viedä kyky uhata meitä tavanomaisella ja hybridisodalla. Siihen tarvitaan sotilaallista puolustuskykyä, taloudellista voimaa ja poliittista tahtoa. Tarvitaan strategia.