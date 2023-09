Pekka Toveri presidentin ydinasepuheesta: Uhkailu on päivä päivältä pahempaa

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri pitää tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheita ydinaseiden uhasta perusteltuina. Presidentti Niinistö varoitti viime viikolla, että Ukrainan sodan myötä riski ydinaseiden käytölle on ”aivan valtava.”

Kenraali-kansanedustaja sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa, että presidentin puheet ovat varsin realistisia.

– No se on tosiasian toteamista, että kyllähän näin on, Pekka Toveri toteaa Sanna Ukkolan haastattelussa.

– Meillä on naapurissa rappeutuva suurvalta jolla on noin 1 500 ydinkärkeä operatiivisessa valmiudessa, ainakin jonkinlaisessa. Ja useita tuhansia varastossa.

Toveri uskoo, että ydinaseiden käytön todennäköisyys kasvaa sitä mukaa, kun Venäjän ja sen yhä epätoivoisemmaksi muuttuvan presidentti Vladimir Putinin tilanne käy tukalammaksi. Pian Putin ei välttämättä näe muita vaihtoehtoja.

– Mitä heikommaksi Venäjä menee, sen aggressiivisemmin se käyttäytyy. Mitä vähemmän Putinilla on vaihtoehtoja, sitä valmiimpi hän on ottamaan riskejä, Pekka Toveri kertaa.

Tasavallan presidentin puheesta huolimatta kansanedustaja-kenraalimajuri ei näe ydinaseriskiä vielä kovinkaan suurena. Kehitys on hänestä kuitenkin vääränsuuntainen.

– Tämä Venäjän ydinaseuhkailu menee päivä päivältä pahemmaksi. En pidä sitä riskiä vielä kauhean suurena, mutta kyllä se riski on selkeästi noussut verrattuna siihen mikä tilanne oli vielä muutama vuosi sitten.