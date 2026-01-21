Verkkouutiset

Venäjä ja Krimin niemimaa kättelevät propagandajulisteessa jaltalaisen koulun seinällä maaliskuussa 2015. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Pekka Toveri: Paksua tuubaa jopa Sergei Lavrovilta

  • Julkaistu 21.01.2026 | 09:12
  • Päivitetty 21.01.2026 | 09:12
  • Grönlanti, Venäjä
Venäjän ulkoministeri syytti Grönlanti-sotkusta eurooppalaista kolonialismia.
Europarlamentaarikko (kok./EPP) ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri tyrmää Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin väitteet.

Lavrov totesi maratonpuheessaan muun muassa, että tilanne Grönlannin kanssa juontuu eurooppalaisesta kolonialismista. Lavrov muun muassa kutsui saarta Tanskan ”siirtomaavalloitukseksi”.

– Aika paksua tuubaa jopa Lavrovilta. Venäjä on maailman imperialistisin maa jossa on noin 190 vähemmistöryhmää joilta on viety oikeudet, Pekka Toveri lataa X:ssä.

Hän huomauttaa myös Lavrovin unohtaneen sopivasti, että Venäjä ja Neuvostoliitto olivat mukana aloittamassa maailmansotia.

Venäjän ulkoministeri uitti puheeseensa myös runsaasti Ukrainaa koskevaa sotapropagandaa. Sergei Lavrov luonnehti Grönlantia yhtä tärkeäksi Yhdysvaltain turvallisuudelle kuin Ukrainalta anastettu miehitetty Krim on Venäjän turvallisuudelle. Lavrov jopa totesi, ettei Venäjä voi sallia Ukrainan aseistautumista, jotta ”se voisi taas hyökätä Venäjälle”.

Todellisuudessa Venäjä hyökkäsi Krimille ja Itä-Ukrainaan vuonna 2014 ja aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainan hallinnon kaatamiseksi helmikuussa 2022.

