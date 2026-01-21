Pekka Toveri: Paksua tuubaa jopa Sergei Lavrovilta

Europarlamentaarikko (kok./EPP) ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri tyrmää Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin väitteet.
Lavrov totesi maratonpuheessaan muun muassa, että tilanne Grönlannin kanssa juontuu eurooppalaisesta kolonialismista. Lavrov muun muassa kutsui saarta Tanskan ”siirtomaavalloitukseksi”.
– Aika paksua tuubaa jopa Lavrovilta. Venäjä on maailman imperialistisin maa jossa on noin 190 vähemmistöryhmää joilta on viety oikeudet, Pekka Toveri lataa X:ssä.
Hän huomauttaa myös Lavrovin unohtaneen sopivasti, että Venäjä ja Neuvostoliitto olivat mukana aloittamassa maailmansotia.
Venäjän ulkoministeri uitti puheeseensa myös runsaasti Ukrainaa koskevaa sotapropagandaa. Sergei Lavrov luonnehti Grönlantia yhtä tärkeäksi Yhdysvaltain turvallisuudelle kuin Ukrainalta anastettu miehitetty Krim on Venäjän turvallisuudelle. Lavrov jopa totesi, ettei Venäjä voi sallia Ukrainan aseistautumista, jotta ”se voisi taas hyökätä Venäjälle”.
Todellisuudessa Venäjä hyökkäsi Krimille ja Itä-Ukrainaan vuonna 2014 ja aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainan hallinnon kaatamiseksi helmikuussa 2022.
— Pekka Toveri (@PToveri) January 20, 2026