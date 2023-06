Pekka Toveri: Nämä asiat kannattaa muistaa ukrainalaisten tappioista

Kokoomuksen kansanedustaja ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kommentoi Twitter-viestissään Ukrainan vastahyökkäyksessä tapahtuneita Leopard- ja Bradley-panssarivaunujen menetyksiä. Toveri pitää tärkeänä, että tappioista puhuttaessa muistetaan kolme asiaa.

Ensimmäiseksi Toveri muistuttaa Ukrainan saamien länsimaiset panssarivaunujen kyvystä suojata niiden henkilöstä. Länsivaunujen miehistön suojaus onkin huomattavasti parempi verrattuna vanhempiin neuvostopanssareihin.

– Massiivisia tuhoutumisia ei juurikaan näy ja henkilöstö säilyy jatkamaan taistelua, Toveri kertoo.

Hän myös huomauttaa, että Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun väitteistä huolimatta yhdelläkään videolla ei näy ”tuhansia ukrainalaisia kaatuneita”. Shoigun mukaan ukrainalaisia on kaatunut vastahyökkäyksessä yhteensä 3 700 ja erityyppisiä panssarivaunuja menetetty 259. Venäläisiä kaatuneita on Shoigun mukaan vain 71.

Toiseksi Toveri kehottaa huomioimaan, että nyt julkaistuissa videoissa näkyy vain pieni osa rintamaa.

Toverin mukaan videoissa on näkyvissä muutaman komppanian menetykset. Kenraalimajuri arvioi myös, että suuri osa nyt vaurioituneesta kalustosta pystytään vielä korjaamaan.

– Hyökkäykseen osallistuu useita prikaateja, eli satoja vaunuja. Jos tässä on kaikki tappiot, ei se vielä vaikuta juurikaan prikaatien taistelukykyyn, Toveri selittää.

Esimerkiksi hän nostaa Israelin, joka on aiemmissa konflikteissa sietänyt merkittäviä päivittäisiä tappioita. Tämän edellytyksenä on ollut toimiva huolto, jonka ansiosta maalla on ollut riittävä kyvykkyys evakuoida vaurioituneet vaunut, korjata ne ja palauttaa ne taisteluun.

Viimeiseksi Toveri nostaa esiin sen, että venäläisten rakentamien laajojen puolustusasemien läpäisy ei tapahdu hetkessä.

– Tällaisen moniportaisen puolustusaseman läpäisy kestää yleensä päiviä ja tuloksia alkaa tulla vasta kun on tunkeuduttu syvyyteen, Toveri tiivistää.

Kenraalimajurin mukaan tällä hetkellä on vielä liian aikaista arvioida ukrainalaissotilaiden taistelukykyä. Vaikka virheitä on tapahtunut, voidaan tilannetta tarkastella tarkemmin vasta muutaman päivän päästä.

– Kannattaa vielä odottaa muutama päivä, ennen kuin antaa lopullista arviota ukrainalaisten osaamisesta, vaikka virheitäkin on jo tehty, Toveri kehottaa.