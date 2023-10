Pekka Toveri MTV:lle: Siviilejä tapettiin niin julmasti, että koston henki elää

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp Pekka Toveri ei usko, että Israel olisi perääntymässä taisteluissa terroristijärjestö Hamasia vastaan.

– Israelilaisia siviileitä tapettiin niin julmasti, että koston henki elää. Hamas on pakko saada tuhottua ja siihen ei auta muu kuin hyökätä voimalla, Toveri arvioi MTV Uutisten haastattelussa.

Hamas aloitti hyökkäyksensä 7. lokakuuta, jolloin surmansa sai satoja siviilejä. Israel aloitti Gazan pommitukset pian iskun jälkeen, mutta odotettua maahyökkäystä Gazaan ei ole vielä tehty.

Toveri arvioi MTV:lle syitä maahyökkäyksen lykkääntymiselle.

– Noin 300 000 reserviläistä on mobilisoitu. Pääosa noin neljästä Gazan ympäristöön ryhmitetystä divisioonasta on koottu reserviläisistä. Heitä pitää kouluttaa, täytyy tehdä suunnitelmia ja asutuskeskustaistelu on hyvin vaativaa. Ei sinne kannata raamit kaulassa lähteä kovin nopeasti, Toveri arvioi.

Hänen arvionsa mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanhaju on todennäköisesti ”poliittisesti jo tuhonnut uransa”. Siksi Toverin mukaan ainoa keino parantaa tilannetta edes vähän on ottaa sotilaallinen voitto Hamasista hyökkäämällä Gazaan.