Pekka Toveri laski: Venäjä menetti päivässä neljän komppanian kaluston

Viime aikojen karut uutiset Ukrainan pahenevasta ammuspulasta ja Venäjän laajoista hyökkäysoperaatioista ovat ruokkineet tappiomielialaa puolustajaa tukevissa länsimaissa. Eilen kerrottiin Ukrainan vetäytymisestä Avdijivkasta. Se on ollut jopa Ukrainan sodan mittapuulla poikkeuksellisen kovien taistelujen näyttämönä

Moskovan joukot ovat ryhtyneet talven aikana suuriin hyökkäyksiin lähes koko rintamalinjalla. Niihin on koottu valtavat määrät miehiä ja kalustoa. Ukrainalaisten raportoimat luvut Venäjän tappioista ovat samalla olleet korkeimmillaan koko sodan aikana. Monien asiantuntijoiden ja julkisuuteen tihkuneiden tiedusteluarvioiden mukaan lukuja on pidetty uskottavina.

Merkittävä osa tappioista on tullut pitkin talvea juurikin Avdijivkassa. Venäjä on menettänyt siellä enimmillään jopa useita satoja miehiä päivässä. Myös kalustotappiot ovat olleet suuria.

Samalla, kun lännessä on keskitytty yhä enemmän ukrainalaisten ahdinkoon, ovat Venäjän jo pitkään jatkuneet menetykset rintamalla jääneet vähemmälle huomiolle.

Tähän kiinnittää huomiota kokoomuksen kansanedustaja ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri. Toveri viitaa X:n päivityksessään Ukrainasta vahvistettavissa olevia kalustotappioita kokoavan Andrew Perpetuan julkaisemaan koontiin tämän viikon torstailta.

Pysäyttävä lista löytyy alta.

Sen perusteella Venäjä menetti yksin tuona päivänä ainakin 18 taistelupanssarivaunua, 19 panssariajoneuvoa ja suuren määrän muuta kalustoa kuten tykistöä ja kuljetusajoneuvoja.

Tappiolistan kohdalla on muistettava, että kyse on ainoastaan avoimista lähteistä kuten videoilta vahvistettavissa olevista tappioista. Listalla on siis todennäköisesti vain osa hyökkääjän menetyksistä.

Pekka Toveri laskee, että kyse on yhteensä neljän komppanian kalustosta.

– Vaikka Ukraina joutuu vetäytymään Avdiivkassa, venäläiset maksavat kovaa hintaa talvioffensiivistaan muualla. Käytännössä kahden panssarivaunu- ja kahden moottoroidun jalkaväkikomppanian kalusto menetetty, hän kirjoittaa.