Pekka Toveri: Lännellä ei taida olla suunnitelmaa Venäjän suhteen

Yhdysvallat esti aiemmin tänä vuonna venäläisten aikeet salamurhata suuren saksalaisen asevalmistajan toimitusjohtaja, kertoi uutiskanava CNN torstaina viranomaislähteeseen viitaten.

Mediatietojen mukaan kohteena olisi ollut Rheinmetallin toimitusjohtaja Armin Papperger. Yhdysvallat kertoi venäläissuunnitelmista Saksalle, minkä jälkeen Saksan turvallisuuspalvelut järjestivät Pappergerille suojelua.

Yhtiön edustaja tiedotti, ettei Pappergeriin ollut kohdistunut konkreettista murhayritystä. Papperger on puolestaan itse kertonut Financial Timesille, että Saksan hallinto oli lisännyt turvatoimia hänen ympärillään.

CNN:n tietojen mukaan salamurhajuoni oli osa laajempaa suunnitelmaa, jossa Venäjä pyrki heikentämään Ukrainan sotatoimia tukevaa aseteollisuutta Euroopassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi Naton huippukokouksessa Washingtonissa pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei hänen tiedossaan ole, että Suomeen olisi kohdistunut vastaavaa toimintaa.

Saksalainen Rheinmetall on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022.

Papperger on ajanut asetoimitusten lisäämistä Ukrainalle. Yhtiö on lisäksi rakentamassa uutta panssarivaunutehdasta Ukrainaan ja haluaa kehittää alueen aseteollisuutta.

Rheinmetallin sisäiset lähteet ovat kertoneet Der Spiegel -lehdelle, että yhtiö on ollut Venäjän hybridivaikuttamisen kohteena jo pitkään.

Rheinmetall on Saksan suurin 155 millimetrin tykistöammusten valmistaja. Kyseiset ammukset ovat tärkeitä Ukrainalle maan puolustautuessa Venäjää vastaan.

Presidentti Stubbin mukaan CNN:n raportoima salamurhajuoni on esimerkki Venäjän hybridivaikuttamisesta, joka on hyvinkin laaja-alaista.

– Informaatiosota. Kyberhäirintä. Sabotaasi. Jopa salamurhat, joita me tietysti Venäjän lähihistorian aikana olemme nähneet myös Venäjän rajojen ulkopuolella. Ei jollain tavalla tule yllätyksenä, mutta en ole nähnyt varsinaisia yksityiskohtia tästä, Stubb sanoi Ylen mukaan tiedotustilaisuudessa Washingtonissa.

Stubb kertoi painottaneensa jo pitkään sitä, että Nato-maiden pitää varautua Venäjän vihamieliseen toimintaan pitkäjänteisesti, sillä kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä.

– Meidän kannattaa nyt tottua tämän tyyppiseen toimintaan Venäjän puolelta. Venäjän toiminnalle hybridipuolella on aika vähän rajoja.

Kokoomuksen tuore europarlamentaarikko, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä.

– Venäjällä näyttää olevan suunnitelma lännen suhteen. Lännellä ei taida olla suunnitelmaa Venäjän suhteen.

"We’re seeing sabotage, we’re seeing assassination plots, we’re seeing arson. We’re seeing things that have a cost in human lives.”

Venäjällä näyttää olevan suunnitelma lännen suhteen. Lännellä ei taida olla suunnitelmaa Venäjän suhteen. https://t.co/lmhNwkSs28

— Pekka Toveri (@PToveri) July 11, 2024