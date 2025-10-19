Pekka Toveri: Kremlin voi olla pian pakko turvautua liikekannallepanoon

Venäjä saattaa pian joutua toteuttamaan uuden liikekannallepanon, arvioi europarlamentaarikko ja Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok./EPP) viestipalvelu X:ssä.
Useilla Venäjän alueilla sopimussotilaille maksettavat värväytymispalkkiot ovat laskeneet huomattavasti.
– Kaikki menee edelleen suunnitelman mukaisesti? Tällä menolla kohta vain epäsuosittu liikekannallepano tuottaa riittävästi täydennyksiä Venäjän asevoimille, Toveri kirjoittaa.
Kreml on tähän asti houkutellut uusia sotilaita palvelukseen rahalla. Palkkioiden lasku voi vaikeuttaa uusien vapaaehtoisten sotilaiden värväystä.
Ukrainan disinformaation vastaisen keskuksen mukaan maksuja on alennettu ainakin neljällä alueella. Esimerkiksi Marin tasavallan alueella värväytymispalkkio oli aiemmin kolme miljoonaa ruplaa, mutta nyt se on laskettu 800 000 ruplaan. Euroiksi muutettuna uusi summa on noin 8400 euroa, kun aiemmin värväytymisestä maksettiin jopa 31 600 euroa.
Palkkiot on usein maksettu alueiden omista budjeteista. Ukrainan disinformaation keskus arvioi, että palkkioihin varatut rahat ovat nyt loppumassa monilla alueilla. Keskus arvioi, että rahan tarjoamisen sijaan jatkossa pakotus ja painostus ovat entistä suuremmassa roolissa alueiden keinovalikoimassa.
Venäjän diktaattori Vladimir Putin julisti kesällä 2022 osittaisen liikekannallepanon, joka osoittautui erittäin epäsuosituksi.
Toveri pohtii, että kohta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on Putinin ainoa oljenkorsi.
–Kohta vain Trump voi pelastaa Putinin. Valitettavasti se on mahdollista koska Trump on täysin vedätettävissä.
Kaikki menee edelleen suunnitelman mukaisesti?
Tällä menolla kohta vain epäsuosittu liikekannallepano tuottaa riittävästi täydennyksiä Venäjän asevoimille.
Kohta vain Trump voi pelastaa Putinin. Valitettavasti se on mahdollista koska Trump on täysin vedetettävissä. . https://t.co/20OGWVb0ut
— Pekka Toveri (@PToveri) October 18, 2025