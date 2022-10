Pekka Toveri IS:lle: Näistä syistä venäläiset ostavat kiinteistöjä Suomesta

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri sanoo Ilta-Sanomille olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjä on vuosien varrella hankkinut Suomesta maa- ja kiinteistökohteita myös strategisessa mielessä.

Venäläisten kiinteistöomistukset Suomessa ovat herättäneet huolta etenkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa.

– Pääosassa venäläisten Suomesta hankkimissa kiinteistö­kaupoissa tarkoitusperä on ollut viaton. Muun muassa mökkejä on hankittu, koska Suomi on koettu turvalliseksi, siistiksi ja järjestykseltään lailliseksi valtioksi. Toiseksi venäläiset ovat hankkineet Suomesta kiinteistöjä pestäkseen rahaa ja kolmanneksi saatuaan niihin liittyviä valtiollisia toimeksiantoja, Toveri sanoo IS:lle.

Kahden jälkimmäisen syyn erottaminen on Toverin mukaan usein haastavaa, koska Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on usein käyttänyt rikollisia tai liikemiehiä hyödykseen eri toiminnoissaan

Toverin mielestä nykyisen Venäjän tiedustelukoneisto on rakennettu Neuvostoliiton perinnölle.

– FSB on valmistellut Venäjän sotilaallisia operaatioita eri maissa samalla tavalla kuin KGB Neuvostoliiton aikaan. Näissä kohdemaissa venäläisiä on esimerkiksi soluttautunut osaksi yhteiskuntaa, ja venäläisten omistamissa turvataloissa tai maastoissa mahdollisia tulevia iskuja on sitten harjoiteltu, Toveri kertoo.

Hänen mukaansa Venäjän tapa rakentaa vakoilu- ja tiedustelualustaa vieraaseen valtioon noudattaa samaa kaavaa kuin Neuvostoliiton aikaan. Tähän liittyy kiinteistöjen ostaminen strategisesti tärkeiltä paikoilta.

– Siinä ajattelussa erityisesti lentokenttien ja Puolustusvoimien alueiden lähellä olevilla kiinteistöillä on ollut keskeinen rooli, Toveri sanoo.