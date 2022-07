Pekka Toveri IL:lle: Nyt olisi Ukrainalle otollisin aika iskeä

Ukrainan on kerrottu suunnittelevan vastahyökkäystä H’ersoniin ja sen lähialueille.

– Tiettyjä viitteitä on nähtävissä, että jotain olisi tapahtumassa. On osoitettu, että heillä on kyky todennäköisesti katkaista sillat, mikä tekisi venäläisen puolustajan asemat hyvin vaikeiksi, arvioi Iltalehdessä puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri.

Venäjä joukot keskittyvät parhaillaan Donbassin alueeseen, joten venäläisillä ei olisi mahdollista saada nopeasit lisää vahvistusta lähelle H’ersonia.

– Silloin Ukrainalla olisi mahdollisuus saada ylivoima ja ottaa Dneprin pohjoispuoli haltuun. Arvaukseni on, että se on se, mitä he pyrkivät tekemään.

Toveri arvioi, että Ukrainan vastahyökkäyksen onnistuminen selviää elokuun aikana.

– Nyt olisi otollisin aika iskeä, jos he ovat saaneet riittävästi voimaa kasaan, koska Venäjä on aika heikoilla.