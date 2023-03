Pekka Toveri Hornet-kohusta: Tämä on periaatekysymys

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri avaa aiempaa jyrkkää kommenttiaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) Hornet-puheista. Toveri on kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana Uudellamaalla. Hän paaluttaa, että mielipiteessä ei ole kyse puoluepolitiikasta, vaan periaatteesta.

Toveri muistuttaa arvostelleensa aiemmin kokoomuksen Jyrki Kataisen hallituksen puolustuslinjauksia, ja jatkaa, että arvostelisi myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa, jos hän toimisi Marinin tavoin.

Toveri totesi eilen Twitterissä sosialidemokraattien ”kehittäneen” Ruotsissa puolustusta vuosikausia ”sotilailta asiasta mitään ymmärtämättä ja asiasta mitään kysymättä”.

– Ja tulokset tiedetään. Ei kannattaisi yrittää tuoda samaa kulttuuria Suomeen, Toveri sanoi, viitaten Marinin tapaukseen.

Jotkut kommentoijat kyselivät tviitin jälkeen, puhuuko Toveri entisenä tiedustelupäällikkönä vai poliitikkona. Hän selvittää nyt ajatteluaan.

– Kun poliittinen johtaja lausuu asioita puolustuksesta ja sen kautta sitoutuu, vaikka löyhästikin, johonkin asiaan, syntyy siitä helposti poliittinen tapaus, jossa ollaan valmiita käyttämään satoja miljooniakin veronmaksajien rahoja poliitikon kasvojen pelastamiseksi, Pekka Toveri kirjoittaa tviittiketjussaan.

Tästä löytyy hänen mukaansa maailmalta esimerkkejä. Hän mainitsee Kanadan pääministeri Justin Trudeaun löyhien vaalipuheiden F-35-hävittäjien kalleudesta johtaneen lopulta vuosien viivästyksiin ja satojen miljoonien ylimääräisiin kuluihin Kanadan ilmavoimien F-18-koneiden korvaamisessa.

– ”Hornet-casessa” Marin vihjaili että Hornetteja voidaan jollain aikataululla luovuttaa Ukrainalle. Ja että asiasta on jo keskustelu. Ei kuitenkaan ilmeisesti Puolustusministerin ja Ilmavoimien kanssa.

– Sujuvasti unohdettiin se, että viimeisen 20 vuoden puolustuksen säästökuurin aikana ilmavoimatkin on vedetty hyvin tiukille. Lentokoulutusresurssia on rajoitetusti. Samalla on koulutettava vanhatkin lentäjät F-35:lle ja pitää valmius yllä Horneteilla.

Kuten muutkin sotilasasiantuntijat ovat huomauttaneet, muistuttaa Toveri, että Hornetit on suunniteltu lennettäviksi loppuun Suomessa.

– Niistä ei ole Ukrainalle hävittäjiä ilman eliniän jatkamista joka on kallista. Ja mistä ohjukset koneille? Hävittäjä on aselavetti ja ilman ohjuksia hyödytön. Kaikki tämä selviää julkisista lähteistä, hän listaa.

Suomen Hornetien luovuttaminen merkitsisi siis Toverin mukaan todennäköisesti merkittäviä muutoksia ilmavoimien suunnitelmiin, lisäkustannuksia ja ehkä jopa riskin ottamista valmiudessa. Hän jatkaa, että olisi parempi käydä keskustelut ensiksi sotilaiden kanssa, ennen kuin edes löysästi lupailee tukea.

– Tämä ei ole tosiaan minulle puoluekysymys vaan periaatekysymys. Olen arvostellut julkisesti Kataisen hallituksen virheellistä leikkauspäätöstä. Jos Petteri Orpo toimisi Marinin tapaan, arvostelisin sitäkin. Onneksi hän on valmis kuuntelemaan asiantuntijoita ennen kuin lausuu, Pekka Toveri sanoo.

Evp-kenraalin mukaan Ukrainaa pitää ehdottomasti tukea. Hänen mielestään on kuitenkin vältettävä väärän toivon antamista ja selvittää etukäteen, mikä on yleensä mahdollista kansallinen turvallisuus huomioiden.

– Riskiäkin voi puolustuksessa hieman ottaa, mutta sen pitää olla hallittua ja suunniteltua.

Pekka Toverin mukaan toimittajalle voisi tällaisessa tilanteessa todeta, että: ”kannatan hävittäjien antamista Ukrainalle kansainvälisenä yhteistyönä. Suomen osallistumismahdollisuudet pitää selvittää yhdessä Puolustusvoimien kanssa”.

