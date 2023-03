Ex-komentaja Jarmo Lindberg vääntää rautalangasta: Kaikki Hornetit tarvitaan Suomen puolustamiseen

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) Jarmo Lindbergin mukaan kaikki ilmavoimien Hornetit tarvitaan Suomen puolustamiseen vielä vuosien ajan. Kun kalustoa aletaan korvata uusilla F-35-hävittäjillä, ei vanhoissa Horneteissa ole juuri lentotunteja jäljellä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) Kiovassa esittämät Hornet-kommentit ovat herättäneet runsaasti porua. Marin vastasi toimittajan kysymykseen lehdistötilaisuudessa, että Suomessa voitaisiin käydä keskustelua Hornetien luovuttamisesta. Marin liitti asian tuleviin uusiin hävittäjiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ovat molemmat kertoneet, ettei asiasta ole keskusteltu valtiojohdossa. Kaikkonen sanoi Ilta-Sanomille Marinin puheiden tulleen yllätyksenä ja kehotti jarruttelemaan, koska Hornetit ovat keskeinen osa Suomen puolustusta ja tulevat vuosikymmenen lopulla käyttöikänsä loppuun.

Jarmo Lindberg muistuttaa myös, kuinka isosta urakasta länsimaisten hävittäjien toimittamisessa Ukrainalle todellisuudessa on kyse.

Esimerkiksi jo panssarivaunujen kohdalla erilaiset vaunutyypit ja toimitukset kolmesta eri maasta vaikeuttavat ja hidastavat käyttöönottoa.

– Nyt on tullut ilmi, että Ukrainalla onkin jo käytössä kolmea eri tyyppiä täsmäaseita ja lisää entistä pidemmälle kantavia aseita ollaan toimittamassa, Lindberg huomauttaa Verkkouutisille.

Hävittäjät ovat hänen mukaansa monimutkaisuudessaan omalla tasollaan.

– Vaikka luovutuspäätös hävittäjistä tehtäisiin nyt heti, kestäisi pelkästään ohjaajien kouluttaminen lähes vuoden. Tämän lisäksi pitäisi kouluttaa mekaanikot, hankkia varaosat ja luoda logistinen ketju sotaa käyvässä maassa. Apu ei siis realisoitusi taistelukyvyksi tänä vuonna eikä ehkä vielä ensi vuonnakaan, evp-kenraali sanoo.

– Tästä on Suomessa on erittäin tarkka tieto, koska nimenomaan me olemme siirtyneet venäläiskalustosta amerikkalaishävittäjiin Hornet-kaupan myötä 90-luvulla, Lindberg jatkaa.

Hävittäjälentäjänä valtaosan sotilasurastaan tehnyt Lindberg aloitti neuvostovalmisteisilla Migeillä ja oli ensimmäisten ilmavoimien pilottien joukossa siirtymässä amerikkalaisiin Horneteihin.

Hän toteaa ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Juha-Pekka Keräsen kommentoineen jo aihetta asiantuntevasti julkisuudessa. Keränen kertoi Helsingin Sanomille, ettei puolustusvoimissa ole keskusteltu Suomen Hornetien toimittamisesta Ukrainalle. Keränen avasi myös prosessin hankaluuksia.

Koneita ei komentajan mukaan voitaisi luovuttaa ennen 2030-lukua ja silloin eteen tulisi merkittäviä koneiden päivityksiin liittyviä haasteita.

– Suomen Hornet-kalusto lennetään suunnitellusti loppuun, kuten ilmavoimien komentaja on jo kommentoinut asiaa julkisuuteen. Koneissa ei poistohetkellä ole muun muassa rakenteellisen väsymisen johdosta juurikaan lentotunteja jäljellä, Jarmo Lindberg toteaa.

Ensimmäiset uudet F-35A hävittäjät tulevat Rovaniemelle vuonna 2026. Siihen asti kaikki Hornetit tarvitaan hänen mukaansa kotimaan puolustukseen, erityisesti nykyisessä turvallisuustilanteessa.

– Vasta vuoden 2026 jälkeen ilmavoimat lähtee suunnitellusti poistamaan Hornet-koneita sitä mukaa kun uutta kalustoa tulee maahan.

– Suomen Hornet-hävittäjiä ei siis lähivuosina ole irrotettavissa Ukrainaan ja sitten aikanaan, kun niitä poistetaan, kestää prosessi useita vuosia aivan vuosikymmenen loppuun asti eli Ukrainan nykyiseen tilanteeseen Suomen Hornetit eivät joka tapauksessa ehtisi avuksi, Jarmo Lindberg sanoo.