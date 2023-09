Pekka Haavisto Isis-naisten tuomioiden puuttumisesta IS:lle: Olen käsittänyt että heidät on tutkittu

Entinen ulkoministeri ja vihreä presidenttiehdokas Pekka Haavisto kommentoi Ilta-Sanomissa Helsingin Sanomain tietoja siitä, että al-Holin leiriltä palautetut Isis-naiset eivät ole saaneet Suomessa ainoatakaan rangaistusta.

Useissa Euroopan maissa ovat kalifaatissa olleet naiset saaneet vankeusrangaistuksia. Suomeen kotiutettiin Haaviston johdolla yhdeksän naista ja 26 lasta.

– Poliisi ja oikeusviranomaiset tekevät oman työnsä. Ymmärsin Hesarin jutusta, että meillä ei ole ollut sellaista lainsäädäntöä kaikilta osin kuin muissa Euroopan maissa, joissa on voitu erilaisista terroris­mirikoksista tuomita. Tämä on ollut puute suomalaisessa lainsäädännössä, Pekka Haavisto sanoo IS:lle.

– Luulen että suojelupoliisilla ja keskusrikospoliisilla on ainakin kohtalainen käsitys siitä, mikä on henkilöiden tausta. Sitä seurattiin jo ennen heidän Suomeen tuloaan, että minkälaisista henkilöistä on kysymys. Tähän on suhtauduttu vakavasti.

Pekka Haaviston mukaan ”kenenkään kohdalla en pysty sen enempää sanomaan kuin poliisi pystyy. En pysty ihmisten tarkkoja tekemisiä arvioimaan. On tärkeää, että henkilöiden tausta on tutkittu, ja tarvittaessa henkilöiden toimintaa seurataan”.

Haavistolle esitettiin ihmettelevä kysymys siitä, ettei Suomessa ole annettu yhtään rangaistusta naisille.

– En osaa viranomaisten, poliisin puolesta sen enempää vastata kuin poliisi. Minulla on käsitys, että suomalaisen lainsäädännön mukaan henkilöiden tekemiset on tutkittu ja olemassa olleen lainsäädännön mukaan toimittu, hän vastaa.

– Olisiko terrorismia koskevaa lainsäädäntöä pitänyt tiukentaa jo aikaisemmin, ennen (Sanna) Marinin hallitusta? Varmasti olisi. Meidän terrorismilain­säädännön olisi pitänyt jo aikaisemmin tulla lähemmäksi sitä, mitä se on muissa eurooppalaisissa maissa.

– Tiedän että viranomaisyhteistyö on jatkunut perheiden saavuttua Suomeen. En kaikkia yksityiskohtia tiedä. Minulla on käsitys, että he (Isis-naiset) ovat olleet tarkassa seurannassa, mitä ovat sen jälkeen tehneet kun ovat Suomeen tulleet, entinen ulkoministeri sanoo.