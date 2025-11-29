Peking kehitti tavan häiritä Starlinkia Taiwanin miehitystä varten

Zhejiangin yliopiston ja Pekingin teknologiainstituutin tutkijat ovat South China Morning Postin mukaan testanneet onnistuneesti teknologiaa satelliitti-internetin häiritsemiseksi lentävillä drooneilla.

Testissä simuloitiin skenaariota, jossa Kiinan kansan vapautusarmeija häiritsisi vihollisen Starlink-yhteyksiä Taiwanin kokoisella alueella. Laskelmat osoittivat, että se oli teknisesti mahdollista, mutta vaatisi noin 1000 elektronisen sodankäynnin kyvyillä varustettua droonia.

Peking alkoi etsiä keinoja Elon Muskin SpaceX:n kehittämän satelliitti-internetin häiritsemiseksi, kun se oli havainnut Starlinkin tehokkuuden Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Kiinassa tutkitaan sodankäynnin keinoja Taiwania vastaan sellaisessa tapauksessa, jossa vihollisen viestintä ei perustu haavoittuviin maa-asemiin, vaan 8000:een kiertoradalla olevaan satelliittiin, jotka pystyvät liikkumaan, vaihtamaan taajuuksia ja signaalin reittejä, vastustamaan häiriöitä ja sopeutumaan nopeammin kuin niitä voidaan häiritä.

Kokeessa tutkijat päättelivät, että Taiwanin internetin estäminen vaatisi 935–2000 keskenään synkronoiduilla häirintälähettimillä varustettua droonia. Laitteiston laatu ja kehittyneisyys määrittelevät tarvittavan lukumäärän.

Droonien lisäksi elektronisen sodankäynnin järjestelmiä ehdotetaan ryhmitettäväksi myös kaasupalloihin tai lentokoneisiin. Näin kiinalaisasiantuntijoiden mukaan voitaisiin luoda sähkömagneettinen kilpi vihollisalueen ylle.

Starlink tarjoaa verkkoyhteyksiä lähes koko maapallolle. Kiertoradalle 550 kilometrin korkeuteen on ryhmitetty yli 8800 satelliittia.

Järjestelmän vastaanotinpäätteillä on ollut elintärkeä rooli Ukrainan puolustuksessa muun muassa droonien tukena, liikkuville ilmatorjuntayksiköille, videovalvonta- ja elektronisen sodankäynnin järjestelmille.