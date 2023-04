Pauli Aalto-Setälä: Systeemitason ongelmia emme aio lykätä eteenpäin

Kokoomuksen kansanedustajan Pauli Aalto-Setälän mukaan maallamme on useita systeemitason ongelmia, joita kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio lykätä eteenpäin tuleville sukupolville.

– Esimerkiksi terveydenhoito, vanhustenhoiva ja peruskoulu ovat kriisissä samaan aikaan, kun ongelmien ratkaisu velkarahalla ei ole enää mahdollista, Aalto-Setälä kirjoittaa julkisessa Facebook-päivityksessään.

Hän muistuttaa, että valtion menot ovat jo vuosia ylittäneet tulot.

– Rautatietä ei olisi keksitty, jos olisi ostettu vuodesta toiseen vain lisää hevosia.

– Asioita tulee olla valmis tekemään uudella tavalla, pitäen ihminen keskiössä. Tästä tulee väkisin mieleen moni kriisiyhtiö, joiden muutosta olen ollut tekemässä. Niissäkin asiakkaan etu on laitettu laitoksen edelle, Aalto-Setälä havainnollistaa.

Samalla hän huomauttaa, että hyvinvointiyhteiskuntamme on tietysti monimutkaisempi ”apparaatti”.

– Siksi on erinomaista, että meiltä, joita muutosta parempaan nyt odotetaan, on näin vahva mandaatti. Kokoomus voitti vaalit ja eduskuntaryhmämme on suurin kolmeenkymmeneen vuoteen.

– Tehtävissä tämä on, vaikka vastuu painaa jo.

Päivityksensä yhteyteen hän on jakanut kuvan tuoreesta kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

– Kuvassa oleva eduskuntaryhmämme kokoontuu joka päivä. Tilannekuvaa ja tulevaa pohditaan yhdessä. Hallitustunnustelukysymykset alkavat olla valmiit, Petteri (Orpo) aloittaa työt huomenna perjantaina vaikeasta tilanteesta.