Pauli Aalto-Setälä: Hiilineutraali Suomi on tavoite, josta ei tingitä

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä muistuttaa, että niin edellinen kuin nykyinenkin hallitus ovat sitoutuneita ilmastolain mukaiseen tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta.

– Hallitus toteuttaa päästövähennystoimet sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tätä tavoitetta myös oppositiopuolueet ovat pitäneet esillä. Jotta tämä onnistuisi, meidän tulee ottaa käyttöön lisätoimia, jotka ovat varmoja ja kustannustehokkaita. Emme myöskään halua nostaa suomalaisten jo kallistuneen arjen hintaa kohtuuttomasti, Aalto-Setälä kommentoi tiedotteessa

– Kritiikki on kohdistunut siihen, että hallitus keskittyisi vain hiilen talteenottoon tähtääviin toimiin ja maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen unohdettaisiin. Ei unohdeta. Maankäyttösektorin päästövähennyksistä ei olla luopumassa. Talteenotto on maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä vielä varmempi menetelmä. Hiilinielujen romahdus ei hoidu yhdellä työkalulla, vaan tarvitaan koko pakki, jatkaa Aalto-Setälä, joka on ympäristövaliokunnan suurimman ryhmän valiokuntavastaava ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan jäsen.

Petteri Orpon (kok.) hallitus jatkaa panostamista hiilinielujen tutkimukseen, hiilensidonnan mittaukseen ja laskentamallien kehittämiseen. Maankäytön muutosmaksun käyttöönoton vaikutuksia aiotaan myös arvioida.

– Hiilineutraalin Suomen saavuttaminen on yhteinen tavoite ja vaatii pitkäjänteistä työskentelyä sekä vaikuttavampia toimia meiltä kaikilta. Tätä tavoitetta kohti mennään. Vaikka vaikeaa on, yritetään silti, toteaa Aalto-Setälä.