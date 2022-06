Pätkäsopimuksia, ikärajan poisto – näin Venäjä yrittää paikata tappioitaan

Venäjän armeija on kohdannut merkittäviä haasteita suorittaessaan sotatoimia rauhanajan vahvuudella, kertoo Wall Street Journal. Tappiot ovat olleet merkittäviä, ja joidenkin arvioiden mukaan maa menetti pelkästään epäonnistuneessa Kiovan valtausyrityksessä saman verran miehiä, kuin Neuvostoliitto menetti koko Afganistanin sodassa.

Tappiot ovat näkyneet myös hitaana etenemisenä Itä-Ukrainassa käydyissä taisteluissa, missä Venäjä on käyttänyt paljon tykistöä, mutta ei osaltaan oman miehistövajauksensa vuoksi pysty murtautumaan Ukrainan puolustuslinjojen läpi.

– Näemme hyvin rajallisia ja matalia hyökkäyksiä, jotka perustuvat tykistön tukeen. Se on on reflektio siitä että he ymmärtävät omat heikkoutensa, sanoo kansainvälisen strategisen instituutin asiantuntija Ben Barry.

Yleisen liikekannallepanon mahdollistavaa sodanjulistusta ei kuitenkaan ole tehty, osaltaan koska se sitoisi presidentti Vladimir Putinin liian vahvasti sodan lopputulokseen. Niinpä hyökkäyssotaa käyvä maa on turvautunut hätäratkaisuihin.

Sopimussotilaiden palkka on nostettu noin 4000 dollariin kuukaudessa, mikä vastaa noin nelinkertaista määrää Venäjän keskiarvopalkkaan. Lisäksi luvassa on bonuksia tuhotuista lentokoneista ja panssarivaunuista. Sopimukset voivat olla nyt myös lyhyimmillään vain kolmen kuukauden mittaisia.

Lakimuutoksella myös liittymisikäraja on poistettu, kun aiemmin yli 40-vuotiaat eivät voineet enää päästä mukaan. Tällä pyritään houkuttelemaan Venäjän aikaisempien sotien veteraaneja, esimerkiksi Tsetsenian sotaan 1999-2009 osallistuneita.

– Mitä pidempään ukrainalaiset pakottavat venäläiset taistelemaan Itä-Ukrainan kaupungeista, sitä enemmän venäläisten sotilaiden verta valuu, Barry arvioi.