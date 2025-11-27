Patikkaratikka on kuukauden sana marraskuussa 2025. Asiasta kertoo Kotimaisten kielten keskus (Kotus) tiedotteessa.

Kotus valitsee kuukauden sanaksi jonkin uudissanan tai vanhemman sanan, joka on ollut erityisen ajankohtainen. Kuukauden sanaksi valitseminen ei tarkoita esimerkiksi sanan ”hyväksymistä” yleiskieleen tai sen käytön suosittamista.

Marraskuussa on tehty päätöksiä paristakin suuren mittaluokan raidehankkeesta. Niin sanottu tunnin juna nytkähti eteenpäin, kun Espoo ja Turku hyväksyivät Länsirata-hankkeen osakassopimuksen, ja Vantaalla taas saatiin vahvistus uuden pikaraitiotien eli Vantaan ratikan rakentamisesta.

Vaikka monia ajatus uusista raideyhteyksistä ilahduttaa, löytyy kalliille projekteille aina myös vastustajansa. Vantaan ratikassa hanketta kritisoivia hiertää hintalapun lisäksi reitti. Alkujaan lentoasemayhteytenä kaupiteltu raitiotie on lyhentynyt niin, että kiskoja pitkin pääsisi vain puolentoista kilometrin päähän lentokentästä.

Lennolle mielivät ovat jo pohtineet, pitääkö vastaisuudessa pakaasien kanssa panna jalkapatikaksi, ja tämän mielikuvan perusteella raitiotietä on kutsuttu leikillisesti tai ivallisesti patikkaratikaksi.

Kotuksen mukaan lempinimessä hauskuttaa ristiriita: patikkaratikassa matkustajasta tuleekin jalankulkija. Erityisen tarttuvan nimityksestä puolestaan tekee sen alku- ja loppuosan äänteellinen yhtäläisyys, sillä patikka ja ratikka ovat toistensa riimisanoja. Patikkaratikka hymyilyttää, vaikka puolustaisikin Vantaan raideratkaisua.