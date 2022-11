Pasit päivitetty 2040-luvulle

Patria sai Paseiksi kutsuttujen XA-180-miehistönkuljetusajoneuvojen elinkaaripäivitysprojektin valmiiksi ja luovutti viimeiset ajoneuvot Maavoimille. Puolustusvoimat ja Patria allekirjoittivat sopimuksen XA-180-miehistönkuljetusajoneuvojen päivityksestä vuonna 2013.

– XA-sarjan eli tunnetummin Pasien modernisointiprojekti on ollut Patrialle tärkeä kotimainen hanke. Sillä on saatu turvattua ajoneuvojen elinkaari ja käytettävyys 2040-luvulle saakka, johon mennessä XA-180-ajoneuvojen Puolustusvoimille tuoma liikkuvuuden suorituskyky on tarkoitus korvata Patria 6×6 -ajoneuvoilla, Patrian Finland-divisioonan Maavoimien yhteistyöstä vastaava johtaja Tommi Svensk.

Kotimaassa hankkeen työllistämisvaikutus on ollut kokonaisuudessaan yli 450 henkilötyövuotta.

Paseihin on vaihdettu muun muassa sähköjärjestelmät ja viestintälaitteet sekä miehistötila on päivitetty parannetuin istuinratkaisuin. Elinkaaripäivityksen aikana ajoneuvojen moottorit, voimansiirrot ja akselit on myös tarkastettu ja tarvittaessa korjattu tai vaihdettu.