Spimex vastaa 99 prosentista öljyn ja öljytuotteiden, kaasun, hiilen, puutavaran, metallien, rakennusmateriaalien ja maataloustuotteiden kaupasta. AFP/LEHTIKUVA/ALEXANDER NEMENOV

Partisaanit tekivät kyberhyökkäyksen Venäjän suurimpaan hyödykepörssiin

  • Julkaistu 20.08.2025 | 14:32
  • Päivitetty 20.08.2025 | 14:32
  • Ukrainan sota
Spimex.com käsittelee 99 prosenttia maan raaka-ainekaupasta.
Ukrainalaisen Atesh-partisaaniliikkeen asiantuntijat ovat tehneet kyberhyökkäyksen, joka häiritsi Venäjän suurimman hyödykepörssin Spimex.comin toimintaa. Pörssi käsittelee 99 prosenttia maan raaka-ainekaupasta, kertoo Ukrinform.

– Asiantuntijamme estivät Kremlin hallitseman keskeisen hyödykepörssin toiminnan, jossa käydään kauppaa (Vladimir) Putinin hallinnon tärkeimmillä resursseilla, partisaanit totesivat.

Spimex vastaa 99 prosentista öljyn ja öljytuotteiden, kaasun, hiilen, puutavaran, metallien, rakennusmateriaalien ja maataloustuotteiden kaupasta.

Atesh sanoi, että pörssi on ”yksi Putinin verisen hallinnon tukipilareista, joka käy sotaa Ukrainassa ja tappaa omia kansalaisiaan”.

– Iskimme tarkoituksella Putinin talouden ytimeen. Joka päivä miljoonia öljydollareita virtaa tämän vaihtopisteen kautta ruokkien Kremlin sotakoneistoa. Tänään tuo hana on suljettu – ainakin hetkeksi, Atesh sanoi.

