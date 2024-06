Partisaanit soluttautuivat Venäjän lentotukikohtaan

Ukrainalainen partisaaniryhmä ATESH väittää soluttaneensa agenttinsa Venäjän ilmavoimien tukikohtaan Voronezhin alueella, joka sijaitsee noin 200 kilometriä Ukrainan rajasta.

Tukikohdasta käsin toimii kaartin 47. pommikonerykmentti.

Ryhmä vihjaa Telegram-julkaisussaan tehneensä sabotaasitoimintaa kentällä. Julkaisussa olevissa kuvissa ja videoissa näkyy useita Su-34-rynnäkkökoneita ja helikoptereita.

– Joihinkin niistä on nyt jätetty venäläisille yllätyksiä, ATESH toteaa.

Partisaaniryhmä kertoo välittäneensä tiedustelutietoja lentotukikohdasta Ukrainan asevoimille tulevia iskuja silmälläpitäen.

Kyiv Independent -lehden mukaan tukikohdasta on tehty iskuja muun muassa massiivisilla 3000 kilogramman liitopommeilla.

ATESH-liikkeen kerrotaan toimivan aktiivisesti miehitetyillä Ukrainan alueilla ja Venäjän sisällä. Se väitti tuhonneensa aiemmin kesäkuussa satelliittiviestinnässä käytetyn aseman Moskovan alueella.

