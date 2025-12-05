Pariisi perui uudenvuoden jättitapahtuman turvallisuussyistä – terroriuhka korkea

Ranska on tiukentanut joulutorien valvontaa ja perunut uudenvuoden konsertin. Sisäministeri Laurent Nuñez varoitti terroriuhkan olevan erittäin suuri ja ohjeisti viranomaisia suhtautumaan väkijoukkojen juhlatilaisuuksiin korkean riskin kohteina.
Hän muistutti, että joulutorit ovat olleet kohteina aiemminkin, muun muassa Saksan Magdeburgissa viime vuonna ja Ranskan Strasbourgissa vuonna 2018.
Riskin vuoksi väkijoukkojen hallintaa on parannettu, ajoneuvojen kulkua estetty sekä videovalvonnan tarkkailua lisätty. Lisäksi sisäministerin mukaan poliisin tulee näkyä vilkkailla julkisilla paikoilla.
Pariisi teki myös yllätyspäätöksen peruuttaa perinteinen uudenvuoden konsertti turvallisuushuolien takia Champs-Élysées-puistokadulta, kertoo The Telegraph. Paikalle odotettiin yli miljoonaa ihmistä juhlakonserttiin, mutta poliisi suositti tapahtuman perumista.
Huolena oli ihmisten tallautuminen väkijoukossa ja tappeluiden puhkeaminen. Aiemmilla kerroilla suurten väkimassojen kontrollointi on ollut vaikeaa. Viime vuoden uudenvuoden juhlinnassa Pariisiin ja sen lähiöihin töihin laitetut 6000 poliisiakaan eivät riittäneet.
Pormestarin päätös on kiukuttanut poliitikoita oikealla ja vasemmalla, mutta live-tapahtuman sijaan Pariisi järjestää etukäteen nauhoitetun konsertin, joka lähetetään televisiossa.