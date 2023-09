Panssarivaunujen tuotanto kaksinkertaistui Venäjällä

Useat asiantuntijat ovat varoittaneet Venäjän laajentaneen viime vuoden jälkeen sotakaluston tuotantoa merkittävällä tavalla kansainvälisistä pakotteista huolimatta.

New York Times -lehden haastattelemien länsimaisten hallintolähteiden mukaan myös Venäjän ohjustuotanto ylittää sotaa edeltäneen tason. Ukrainan energiainfrastruktuuri voi näin ollen joutua kuluvana talvena aiempaakin kovemman pommituksen kohteeksi.

Pakotteet ilmeisesti hidastivat Venäjän aseteollisuutta puolen vuoden ajan ”dramaattisella” tavalla. Tuoreen analyysin perusteella tuotanto olisi saatu käännettyä kasvuun viime vuodenvaihteen tienoilla.

Venäjän tiedustelupalvelun ja puolustusministeriön uskotaan kiertäneen Yhdysvaltain vientirajoituksia salakuljettamalla kriittisiä komponentteja muun muassa Armenian ja Turkin kautta.

Länsimainen puolustuslähde arvioi Venäjän tuottaneen ennen sotaa noin sata panssarivaunua vuodessa. Lukumäärä on nyt 200 kappaletta.

"Before the war, one senior Western defense official said, Russia could make 100 tanks a year; now they are producing 200. Western officials also believe Russia is on track to manufacture two million artillery shells a year"@julianbarnes @EricSchmittNYT @Tmgneff pic.twitter.com/nu3kMa90ms

— Rob Lee (@RALee85) September 13, 2023