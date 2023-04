Panssarivaunu räjähti kolonnan kärjessä, venäläisvaunu vetäytyi paikalta

Venäjän asevoimien arvioidaan kärsineen mittavia tappioita kuluneen kevään aikana tehdyissä hyökkäyksissä muun muassa Bahmutin, Marjinkan ja Vuhledarin lähialueella. Eteneminen on jäänyt vaatimattomaksi Ukrainan vastarinnan vuoksi.

Sotaa seuraavissa venäläisissä Telegram-kanavissa on jaettu videota, joka on kuvattu T-80BVM-panssarivaunun katolta.

Videolla venäläiskolonna etenee hiekkatietä pitkin ukrainalaisessa kylässä. Edellä kulkevaan vaunuun osuu yläviistosta panssarintorjunta-ohjus. Korkeasta lentoradasta päätellen kyseessä on amerikkalainen Javelin-asejärjestelmä, joka iskee kohteensa heikkoa yläpanssaria vastaan.

T-80-panssarivaunun komentaja seuraa tilannetta avonaisen luukun kautta ja komentaa oman vaununsa peruuttamaan pois paikalta. Hän kehottaa käsimerkillään muitakin vetäytymään. Myös tilanteen kuvanneen panssarivaunun kerrotaan tuhoutuneen myöhemmin.

P.S: according to Russian sources, after a while the tank from which the video was filmed was also destroyed

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 2, 2023