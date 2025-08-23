Panssarimiehen karu tilitys: Ei ole vaunuja, ei miehiä – 500 on karannut

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen on kääntänyt viestipalvelu X:ssä venäläisen panssarimiehen videoiman tilityksen.

Videossa hän sanoo, että asiat eivät mene siellä hyvin. Hänen yksikkönsä 16 panssarivaunusta vain kaksi on toimintakunnossa, ei ole tarpeeksi miehiä niiden käyttämiseen, ja etulinjan panssarimiehiä käytetään sen sijaan hyökkäysjoukkoina.

Tunnistamaton mies, joka sanoo olevansa panssarivaunuyksikössä jossain Pokrovskin lähellä, sanoo: ”No, meillä ei ole ketään jäljellä lähetettäväksi, meillä ei ole yhtään v***n miehistöä. Niistä kolmesta v***n komppaniasta, jotka ovat siellä jäljellä… No, voimme koota komppanian.”

Miespula tarkoittaa, että kolme neljäsosaa yksikön panssarivaunuista on jouduttu jättämään Antratsytiin Venäjän kaukaiseen selustaan, Luhanskin kaupungin eteläpuolelle. Jäljelle jäävä neljännes on etulinjassa, mutta puolet niistä ei toimi.

”Juuri nyt meillä on täällä neljä – piilossa metsässä, kahta muuta korjataan vielä, ja loput – 12 panssarivaunua, v***u, on Antratsytissä. Vain kaksi on toimintakunnossa juuri nyt, v***u.”

Niin monta miestä on joko haavoittunut tai karannut, ettei jäljellä olevien panssarivaunujen operointiin ole tarpeeksi miehiä:

”Joten he kokosivat meidät: ensimmäisen komppanian, v***u, he kokosivat kaikki kolmesta komppaniasta, v***u… No, ei ole ketään [jäljellä]: jotkut ovat haavoittuneita, jotkut ovat v***n 500 [karkuria], jotkut v***n kuka tietää mitä…

”No, he ovat Antratsytissä – en tiedä vielä, mutta meillä ei ole ketään, v***u.” En tiedä, minne he laittavat 12 panssarivaunua, elleivät he laita yhtä ihmistä jokaiseen panssarivaunuun.”

Samaan aikaan komentajat lähettävät muutaman jäljellä olevan panssarivaunun miehistön jalkaväen hyökkäyksiin:

”No, he pelottavat meitä kuoliaiksi myös hyökkäyksillä, v***u… No, kun me seisomme täällä, jalkaväkemme taistelee tuolla. Joskus menemme ulos ja työskentelemme [heidän kanssaan].”

