Panssariajoneuvot ajavat videolla Ukrainan väijytykseen

Venäjän joukot ovat jatkaneet viime viikkoina hyökkäyksiään useissa eri rintamakohdissa raskaista tappioista ja heikosta menestyksestä huolimatta.

Itä-Ukrainassa Luhanskin alueella taisteluissa on ollut mukana osia kahden sotilaspiirin kolmesta eri armeijasta ja kahdesta VDV-maahanlaskujoukkojen divisioonasta. Tästä huolimatta rintamalinja on pysynyt talven ja kevään aikana lähes ennallaan.

Länsimaiset asiantuntijat uskovat venäläisyksiköiden heikentyneen merkittävästi viime kuukausien aikana. Sotatilannetta seuraava ISW-ajatuspaja huomauttaa, ettei venäläisjoukoille ole annettu mahdollisuutta lepoon ja täydennyksiin. Ne voivat olla näin ollen haavoittuvassa asemassa Ukrainan keväthyökkäyksen alkaessa.

Ukrainan asevoimat on julkaissut viime päivinä useita videoita venäläisajoneuvojen tuhoamisesta eri puolilla rintamaa. Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanava kertoo puolestaan maahanlaskujoukkojen torjuneen Ukrainan paikallisen vastahyökkäyksen nimeltä mainitsemattomalla paikkakunnalla.

Ukrainan 59. moottoroidun prikaatin julkaisemalla videolla näytetään kahden venäläisen BMP-panssariajoneuvon siirtyminen kohti ukrainalaisjoukkojen asemia.

Ajoneuvot ajavat peltoaukean halki kulkevalla hiekkatiellä kohti keskeneräistä siltaa. Kuvan ulkopuolelta lentävä panssarintorjuntaohjus osuu edessä kulkevaan BMP:hen ja sytyttää sen tuleen. Vaunun päällä kulkeneet venäläissotilaat hyppäävät samalla sen päältä pois.

Savuava BMP jatkaa vielä hetken kulkuaan eteenpäin ennen hyytymistään. Toinen venäläisajoneuvo lähtee samalla vetäytymään.

Russian BMP hit just outside Pisky, Donetsk Oblast at 48.067798, 37.650028.

