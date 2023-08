Pankinjohtaja KL:lle: Korot voivat pysyä korkealla vielä pitkään

Korot voivat pysyä korkealla pitkään, vaikka keskuspankkien korkohuipun onkin arvioitu olevan lähellä. Näin uskoo Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf Kauppalehden haastattelussa.

On tietysti totta, että pankkien on helpompi tehdä rahaa rahalla, kun korot ovat korkeammalla. Toisaalta tiedämme historiasta, että kun korot nousevat, nousevat myös korot talletuksille ja lainojen marginaalikorot laskevat. Pankkien täytyy siis tasapainotella.

Neljän prosentin korkotaso ei ole epänormaalia, hän toteaa.

Negatiivisten korkojen aikaan ei ole paluuta, ja tähän pankinjohtaja on tyytyväinen

– Talous oli kymmenen vuoden ajan kuin tehohoidossa makaava sairas potilas. Nyt olemme palaamassa normaaliin tilanteeseen, jossa riskillä on hinta.

– Vaikka korot laskisivat nykytasoltaan yhdellä tai kahdella prosentilla, on makrotilanne pankeille paljon parempi kuin nollakorkojen aikaan. Tilanne on yhteiskunnallekin paljon terveempi, sillä korkeammat korot saavat ihmiset miettimään, ennen kuin he tekevät päätöksiä, Wiklöf sanoo.

Jotkut asiantuntijat ovat varoittaneet luottotappioiden vyöryn uhkaavan pankkeja, mikäli korot nousevat neljään prosenttiin. Wiklöf ei kuitenkaan ole oman pankkinsa tai alan puolesta erityisen huolissaan.

– Tämä johtuu siitä, että neljä prosenttia ei ole korkea korko. Kun aloitin pankkialalla 90-luvulla, olivat korot 15 prosentissa. Tässä tilanteessa yhtiö kuolee nopeasti, jos kassavirta surkastuu. Kun työmarkkina pysyy vahvana ja yhtiöt näyttävän pärjäävään, on hankala kuvitella pankkisektorille suuria luottotappioita.