Palkansaaja maksaa ensi vuonna 560 euroa vähemmän veroja

Tavanomainen 3 500 euroa kuukaudessa ansaitseva palkansaaja maksaa ensi vuonna noin 560 euroa vähemmän veroja kuin tänä vuonna, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n laskelmasta, jossa otetaan huomioon ansiotuloveron ja palkansaajan sosiaaliturvamaksujen lisäksi myös kulutusverot.

Esimerkkilaskelma koskee 3 500 euroa kuukaudessa ansaitsevaa, autolla töissä käyvää ja vuokralla yksin asuvaa tamperelaista palkansaajaa, joka elää säästeliäästi. Laskelma on toteutettu EVA:n verokoneella, jossa voi laskea henkilön kokonaisuudessaan maksamat verot eri oletuksilla.

Esimerkissä palkansaajan tulot eivät muutu. Kaikkinensa esimerkin henkilön ”kokonaisveroaste” laskee 38,9 prosentista 37,5 prosenttiin.

– Sosiaalivakuutusmaksujen muutokset sekä ansiotuloveron kevennys tukevat kansalaisten ostovoimaa ja yksityisen sektorin kasvua. Kansalaisten verotaakka on kansainvälisesti verraten kova, ja muun muassa OECD on suositellut työn verotuksen keventämistä. Suunta on nyt oikea. Hallituksen ei missään tapauksessa pidä tehdä ratkaisuja, jotka kääntäisivät suotuisan suunnan, kommentoi EVAn johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää tiedotteessa.

EVA:n verokone laskee palkansaajan kokonaisveroasteen. Kokonaisveroaste kertoo, mikä prosenttiosuus ansio- ja pääomatuloista menee valtion ja kuntien tuloveroihin, vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuihin sekä kulutusveroihin.