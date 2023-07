Paljastus Kremlistä: Vladimir Putin lamaantui täysin kapinan alettua

Eurooppalaiset tiedusteluviranomaiset paljastavat, että Vladimir Putin lamaantui Wagner-kapinan käynnistyttyä täysin. Hänen kerrotaan olleen kykenemätön tekemään ratkaisevia päätöksiä, uutisoi tiedustelulähteitä haastatellut amerikkalaislehti Washington Post.

Lähteiden mukaan Putinia varoitettiin Jevgeni Prigozhinin tulevan kapinan mahdollisuutta kaksi tai kolme päivää ennen sen toteutumista. Turvallisuutta parannettiin Kremlin kaltaisissa strategisissa kohteissa joiden vartijamäärää lisättiin ja aseita jaettiin enemmän.

Muita toimia ei kuitenkaan kerrota tehdyn.

– Putinilla oli aikaa tehdä päätökset kapinan likvidoimiseksi ja sen järjestäjien pidättämiseksi. Kun se lopulta tapahtui, ilmassa oli lamaannusta kaikilla eri tasoilla. Vallitsi täydellinen tyrmistys ja hämmennys. Pitkään aikaan kukaan ei tiennyt, miten reagoida, nimettömänä pysytellyt tiedustelulähde paljastaa.

Eri länsimaisten lähteiden varmistama kertomus maalaa kuvaa Putinin pelosta iskeä suoraan laajamittaista kannatusta Venäjän yhteiskunnan eri osa-alueilla kerännyttä Prigozhinia vastaan.

– Kreml loi itselleen hirviön, tiedustelulähde kuvaa.

Osa viranomaisista kannatti kapinaa

Putinin kykenemättömyys antaa käskyjä jätti kertomusten mukaan alueiden paikalliset viranomaiset päättämään itse toimenpiteistään Moskovaa kohti etenevää Wagner-kolonnaa vastaan. Koska selkeitä käskyjä ei ylempää tullut, turvallisuusjohtajat päättivät olla yrittämättä pysäyttää raskaasti aseistettuja Wagner-joukkoja.

He eivät kertomuksen mukaan uskoneet, että kapina voisi todella tapahtua ilman jonkinlaista sopimusta Kremlin kanssa. Osa Moskovassakin kannatti Prigozhinin onnistumista ja oli valmiita siirtymään tämän taakse.

– Paikalliset viranomaiset eivät saaneet mitään käskyjä valtionjohdolta. Meidän näkökulmastamme tämä on suurin merkki epäterveestä tilanteesta Venäjän sisällä. Autoritaarinen järjestelmä on muodostunut sellaiseksi, että ihmiset eivät tee mitään ilman hyvin selkeää käskyä valtionjohdolta. Kun johto on sekaisin, sama tilanne toistuu paikallistasolla ja vielä pahempana, tiedustelulähde Ukrainasta sanoo.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kutsuu Washington Postin saamaa tiedusteluarviota hölynpölyksi, jota jakavat ”ihmiset, jotka eivät eivät tiedä yhtään mitään”.