Paljastus Kremlin sisäpiiristä: Tästä Vladimir Putin kertoo tulevassa jättipuheessa

Lähteet Venäjän hallinnon sisäpiirissä vahvistavat Meduzalle, että Vladimir Putinin jättipuhetta Venäjän parlamentille valmistellaan yhä.

Venäjän presidentin on lain mukaan puhuttava lainsäätäjille vähintään kerran vuodessa. Putin on poikennut säännöstä vain kahdesti. Vuoden 2017 puhe pidettiin lopulta alkuvuodesta 2018. Puhetta ei tullut myöskään viime vuonna. Kremlin mukaan syy on presidentin kiireinen aikataulu. Todelliseksi syyksi on kuitenkin uumoiltu kehnosti menevää hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Puheen on huhuttu tulevan lopulta helmikuussa.

Meduzan Kremliä lähellä olevat lähteet kertovat, että puheen tekstiä laativat tällä hetkellä Venäjän turvallisuusneuvosto ja Putinin kabinetti.

– Kehyksenä on sota samaan tapaan kuin koronavirus oli vuonna 2021, eräs lähde summaa.

Sisäpiiriläisten mukaan Putin aikoo korostaa sitä, kuinka paljon Venäjän valtio ”on antanut tukea” Ukrainassa sotineille ja tehnyt miehitettyjen Ukrainan alueiden jälleenrakentamiseksi. Tavoitteena on lähteiden mukaan viestiä yhtenäisyyttä ja maalata kuva sotaa yksimielisesti tukevasta kansasta.

Puheeseen valmistellaan tiettävästi myös ”ulkopoliittisia viestejä”. Niiden sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, mutta oletettavasti Vladimir Putin pysyy totutussa retoriikassaan. Presidentin odotetaan myös kehuvan, kuinka Venäjä pystyy toimimaan sodan takia määrätyistä pakotteista huolimatta.

Puheen sisältöön saattaa Kreml-lähteiden mukaan tulla kuitenkin suuriakin muutoksia sen mukaan, mitä taistelukentällä tapahtuu.

– Juuri nyt Kreml näkee [tilanteen] vakaana. Tämä on hyvä tausta [puheelle]. Jotain menestystä on saavutettu, kuten Soledar, toinen lähde toteaa.

Molemmat lähteet kertovat, että mikäli Ukraina onnistuisi esimerkiksi aloittamaan menestyksekkään vastahyökkäyksen, voidaan Putinin odottaa käyttävän entistä aggressiivisempaa retoriikkaa.

LUE MYÖS:

Vladimir Putin ei ole koskaan tehnyt näin – Kremlistä paljastui uusi piirre