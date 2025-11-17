Paljastiko alkoholitiedote keskustan yritysajattelun?

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo ihmettelee Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen tiedotetta alkoholin kotiinkuljetuksesta. Wallinheimon mukaan Kaikkosen esitys merkitsisi käytännössä sitä, että alkoholin etämyynti pysyisi edelleen vain ulkomaisten yritysten etuoikeutena.

– Kaikkonen vaatii mallia, jossa ulkomaiset toimijat voivat toimia vapaasti ja suomalaiset yritykset eivät. Se on hämmentävä ja suomalaisen työn kannalta kestämätön linja. Kaikkosen tiedote paljastaa karulla tavalla Keskustan nykyisen yritysajattelun, sanoo Wallinheimo.

Wallinheimon mukaan Kaikkosen ulostulo ei ole vain yritysvastainen, vaan se osoittaa Keskustan olevan ”yhä syvällä 1800-luvun alkiolaisessa alkoholipolitiikassa, jossa ihmisiin ei luoteta ja tavallisten suomalaisten vapautta päättää omista kulutusvalinnoistaan rajoitetaan keinolla millä hyvänsä”.

– Tiedotteesta henkii vahva epäluottamus suomalaisten yritysten ja aikuisten kansalaisten kykyyn toimia vastuullisesti. Uudistuksen ydin on selkeyttää jo nyt sallitun etämyynnin pelisääntöjä. Silti Kaikkonen vastustaa sitä, että suomalaiset toimijat saisivat edes osittain samat mahdollisuudet toimia kuin kilpailijansa muissa EU-maissa, sanoo Wallinheimo.

Wallinheimo korostaa suomalaisten yritysten olevan valmiita toimimaan vastuullisesti, ja ennen kaikkea kykenevät siihen.

– On täysin käsittämätöntä, että Kaikkonen epäilee suomalaisyritysten osaamista ja vastuunkantoa. Laki edellyttää jatkossa toimituslupaa, toimituspassia ja tiukkaa ikärajavalvontaa. Yritykset ovat jo ilmoittaneet selviävänsä näistä velvoitteista. Miksi Keskusta ei luota heihin.

Wallinheimon mielestä Kaikkosen viestintä tekee hallaa niille suomalaisille yrityksille, joiden puolella Keskusta väittää seisovansa.

– Kaikkosen tulkinta on omiaan heikentämään luottamusta suomalaisiin yrittäjiin juuri silloin, kun heidän toimintamahdollisuuksiaan pitäisi vahvistaa. On erikoista, että puolue, joka korostaa yrittäjyyden merkitystä, kyseenalaistaa nyt yrittäjien ammattitaidon ja vastuullisuuden.

Wallinheimon mukaan vastuullinen alkoholipolitiikka ja nykyaikaiset markkinat eivät ole toistensa vastakohtia.

– Hallituksen esitys ei vapauta ketään valvonnasta. Se vapauttaa suomalaiset yritykset kilpailemaan nykyaikaisesti ja tasavertaisesti kansainvälisten toimijoiden kanssa. On aika siirtyä alkiolaisista asenteista 2020-luvulle.

– Keskustan olisi syytä miettiä, kenen etua se tällä pelottelulla palvelee. Ulkomaisten yritysten vai suomalaisten yrittäjien? Hallituksen ja Kokoomuksen linja on selvä: me luotamme suomalaisiin kansalaisiin ja suomalaisiin yrityksiin myös entistä selkeämmän etämyynnin toteuttamisessa.