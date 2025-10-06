Venäläisten sotilaiden antautumispyyntöjä vastaan ottava Hotšu Žit (suom. Haluan elää) -järjestö kertoo vuodettujen tietojen perusteella tarkkoja lukuja Venäjän tappioista Ukrainassa kuluvalta vuodelta. Aineisto ulottuu elokuun loppuun saakka ja käsittää siis 243 päivää. Niiden aikana Venäjä menetti 281 550 miestä kuolleina, haavoittuneina ja kadonneina.

Kaatuneita on yhteensä 86 744. Heistä 1 583 on ollut upseereita ja vankeja 8 633. Kadonneita on 33 966, joista 11 427 on ollut vankeja. Haavoittuneita on 158 529. Heistä 6 356 on upseereita ja 14 489 vankeja. Ukrainan sotavangeiksi on otettu 2 311 Venäjän sotilasta. Tämä tarkoittaa, että Venäjän on menettänyt kuukaudessa keskimäärin 35 193 sotilasta.

Päivätasolla tämä tarkoittaa kaatuneina ja kadonneina 496 sotilasta päivässä. Luku vastaa yli puolikasta Venäjän asevoimien Ukrainassa käyttämien taisteluosastosta (BTG): niiden koko on noin 600-800 sotilasta.

Haluan elää -järjestö vertaa numeroita Neuvostoliiton tappioihin Itä-Preussin offensiivissa tammi-huhtikuussa 1945. Tuolloin Neuvostoliitto menetti kaatuneina ja kadonneina runsaat 126 000 sotilasta, mutta onnistui miehittämään Pohjois-Puolan, Preussin sekä Köningsbergin jota nykyään kutsutaan Kaliningradiksi. Nyt Venäjän kenraalit ovat menettäneet kahdeksassa kuukaudessa kaatuneina ja kadonneina saman verran, 120 000 miestä, mutta eivät ole kyenneet valtaamaan edes Pokrovskia vaikka ovat yrittäneet yli kolme vuotta.

Järjestö huomauttaa, että myös tappioiden suhde on hyvin paljastava. Koska haavoittuneiden evakuointiin taistelukentältä ei ole asianmukaista järjestelmää, jokaista kaatunutta kohden on vain 1,3 haavoittunutta sotilasta. Tämä osoittaa haavoittuneiden alhaisen selviytymisasteen, sillä joukot ovat saaneet heikosti koulutusta taktisessa lääketieteessä ja yleensä haavoittuneet yksinkertaisesti hylätään.

Tietovuoto on merkittävä, sillä se osoittaa että aiemmin esitetyt arviot Venäjän tappioista ovat olleet oikeansuuntaisia. Silti luvut jäävät todellisuudesta vajaiksi, sillä niistä puuttuvat tiedot palveluksesta karanneista. Monelle myös nyt julkaistut yksikkökohtaiset tiedot voivat osoittautua kiinnostaviksi ja arvokkaiksi. Jopa Venäjän eliittiyksiköt, joita Venäjän asevoimien johto pyrkii suojelemaan, menettivät 2 272 laskuvarjojääkäriä kaatuneina tai kadonneina. Haavoittuneitakin oli 3 191.

Samalla ajanjaksolla tammikuun alusta elokuun loppuun Venäjän kalustotappioita on kirjattu korjauskelvottomaksi 13 145 yksikköä. 48 458 yksikköä on kirjattu vaurioituneiksi, mutta ne voidaan korjata. Yhteensä kalustotappiot ovat siis olleet tammikuusta elokuuhun 61 603 yksikköä, eli keskimäärin 7 700 yksikköä kuukaudessa, joista 1 643 on korjauskelvottomia.

Ei ole yllätys, että Venäjän hallitus ei kiirehdi keräämään kuolleiden ruumiita ja peittelee tappioitaan. Venäjän yhteiskunnan on oltava henkisesti valmistautunut siihen mahdollisuuteen, että sodan päätyttyä heille kerrotaan kuolleiden, kadonneiden ja haavoittuneiden todellinen määrä. Tämä on Putinin hallinnon ja hänen tukensa hinta Venäjän kansan keskuudessa, järjestö painottaa.