”Palestiinan passi” hyväksytään Suomeen, ei koske Hamasia

Palestiinalaishallinnon myöntämä passi hyväksytään jatkossa kaikissa oleskelulupahakemuksissa. Maahanmuuttovirasto eli Migri tiedotti asiasta perjantaina.
Palestiinalaisille on voitu myöntää jo aikaisemmin oleskelulupia perhesiteen perusteella tilanteissa, joissa passivaatimuksesta on voitu poiketa.
Taustalla on lakimuutos 1. syyskuuta 2024, jolloin oleskeluluvan hakijan tunnistautumisen tiukentui. Lakimuutoksen myötä asiakas on voinut saada kielteisen päätöksen oleskelulupahakemukseen, jos hänellä ei ole kansalaisuusvaltionsa myöntämää passia. Lakiesityksessä kirjattiin myös erikseen, että se koskee myös kansalaisuudettomia henkilöitä, kuten palestiinalaisia.
Nyt Maahanmuuttovirasto hyväksyy palestiinalaishallinnon myöntämän passin työn, opiskelun ja perhesiteen perusteella haetuissa oleskeluluvissa. Myös muiden edellytysten pitää täyttyä, jotta oleskelulupa voidaan myöntää.
Maahanmuuttovirasto on tehnyt kielteisiä päätöksiä oleskelulupaa hakeville asiakkaille, joilla on niin sanottu ”Palestiinan passi” aikavälillä 1. syyskuuta 2024–5. syyskuuta 2025. Migri sanoo tarkastelevansa uudelleen päätöksiä, joita on tehty tällä aikavälillä.
Gazassa terroristijärjestö Hamasin myöntämiä passeja ei jatkossakaan hyväksytä.