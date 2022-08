Pakotteet työntävät Irania ja Venäjää lähemmäs toisiaan

Venäjä ja Iran on lähentyneet toisiaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kumpaakin maata koskettavat laajat pakotteet ovat saaneet maiden välisen kaupankäynnin kasvuun ja yhteistyön määrän nousemaan merkittävästi aiempaan verrattuna, kertoo The Wall Street Journal.

Iran on hetkessä noussut yhdeksi suurimmista Venäjän maataloustuotteiden ostajista. Venäjä on myös tukenut Iranin avaruusohjelmaa laukaisemalla avaruuskeskuksestaan Iranin avaruusohjelman satelliitin.

Iranin on myös epäilty valmistelevan merkittävää lennokkikauppaa Venäjän kanssa. Useiden satojen lennokkien kauppa saattaisi tehostaa Venäjän hyökkäyskykyä merkittävästi. Iran on onnistunut kehittämään ja tuottamaan lennokkeja pakotteiden alaisena, joten niiden tuotanto on turvattu ja varaosien saanti taattu pakotteista huolimatta.

Venäjän ja Iranin välit ovat olleet perinteisesti nihkeät vastakkaisten intressien vuoksi. Kumpikin maa on merkittävä öljyn ja metallien tuottaja, mutta pakotteista johtuen kumpikin maa kykenee myymään tuotteitaan lähinnä Intialle ja Kiinalle.

Kiina ja Intia ovat saaneet ostettua terästä ja öljyä Irania edullisemmin Venäjältä. mikä on haitannut Iranin kaupankäyntiä. Lisäksi kumpikin maa on kiinnostunut Syyriasta, jossa mailla on täysin eri tavoitteet.

Välien nopealle parantumiselle on syynä länsimaiden asettamat pakotteet, joiden vaikutuksia laimentaakseen maat pyrkivät tiiviimpään yhteistyöhön. Yhdysvallat on todennut Venäjän ja Iranin välisen yhteistyön olevan ”perusteellinen uhka”.

Venäjä pyrkii myös oppimaan Iranilta keinoja pakotteiden kiertämiselle. Vierailullaan Iranin pääkaupunki Teheranissa heinäkuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli Deutsche Wellen mukaan maiden välisen yhteistyön kehittämisestä.

Vaikka mailla ei ole yhteisiä intressejä, kumpikin näkee lännen vihollisena. Saksalaisen kansainväliseen politiikkaan erikoistuneen ajatuspaja SWP:n tutkija Hamidreza Azizin mukaan kehitystä kohti yhteistyötä on myös tapahtunut hiljalleen vuosikymmenten saatossa.

– Molemmat maat ovat asemoineet itsensä Yhdysvaltojen ylivaltaa vastaan kansainvälisissä suhteissa ja molemmilla on halua vastustaa sitä. Lisäksi, jännitteet Iranin ja läntisten valtojen välillä ovat kasvaneet jatkuvasti siitä asti, kun Islamistinen tasavalta perustettiin vuonna 1979, Azizi sanoo.