Kuin hitaat risteilyohjukset: Rintamalle ehkä satoja lennokkeja

Venäjän pelätään saavan käsiinsä satoja Lähi-idässä käytettyjä iranilaisvalmisteisia taistelulennokkeja, jotka voisivat päätyä käyttöön Ukrainan rintamalla.

Iran on toimittanut laitteita viime vuosina eri miliisiryhmittymille tiedustelu-, sabotaasi- ja hyökkäystehtäviä varten.

Yhdysvallat varoitti maanantaina saaneensa tietoja, joiden mukaan Iran olisi lähettämässä nopealla aikataululla useita satoja lennokkeja Venäjälle. Washington Post -lehden mukaan osa näistä olisi raskaampia taistelulennokkeja. Iran on kiistänyt väitteet eikä Kreml ole kommentoinut asiaa.

Iranin väitetään kouluttavan venäläissotilaita laitteiden käyttöön jo heinäkuun aikana. Yhteistyöstä mahdollisesti keskustellaan presidentti Vladimir Putinin Teheran-vierailulla ensi viikolla.

– Venäjä on luultavasti kiinnostunut asiasta, koska iranilaiset lennokit käyttävät pääasiassa kaupallisia komponentteja ja ovat halpoja. Osia on saatu hankittua laajoista pakotteista huolimatta, Jane’s-yhtiön Lähi-idän asiantuntija Jeremy Binnie sanoo.

Osa laitteista voisi olla niin sanottuja itsemurhalennokkeja, jotka toimivat kuin hitaat risteilyohjukset.

– Kysymys on, mitkä ovat Venäjän suurimmat puutteet lennokkien osalta tällä hetkellä? Veikkaisin, että maan asevoimilla ei ole tarpeeksi ”vaanivia ammuksia” ja taistelulennokkeja, joiden avulla se voisi saavuttaa merkittävää läpimurtoa Ukrainan puolustuslinjoja vastaan, CNA-ajatuspajan tutkija Samuel Bendett sanoo Radio Free Europelle.

Iranin on havaittu tehneen ainakin 40 rahtilentoa Moskovan lähellä sijaitseville lentokentille kevään ja alkukesän aikana.

Interesting thread on the frequency of Iranian cargo flights to Russia, hinting at a "possible" delivery of military hardware like drones. https://t.co/bvCwZgIknx

— Samuel Bendett (@SamBendett) July 14, 2022