Pakotteet tuntuvat – Venäjällä puretaan jo lentokoneita varaosiksi

EU ollut Venäjän tärkein kauppakumppani. Vuonna 2020 yli kolmannes Venäjän tuonnista oli peräisin EU-maista. Viennistä 38 prosenttia meni tuolloin EU-maihin.

Kauppapolitiikka-lehden mukaan järeitä vaikutuksia onkin saatu aikaan. Venäjältä on vetäytynyt jo yli tuhat ulkomaista yritystä. Ne olivat investoineet maahan satoja miljardeja euroja ja työllistäneet yli miljoona venäläistä. Pääomien pako on mittasuhteiltaan valtava, se on samaa luokkaa kuin 30 vuoden aikana saavutettu talouskasvu.

– EU:n kuudes pakotepaketti käytännössä lopettaa fossiilisten polttoaineiden tuonnin Eurooppaan maakaasua lukuun ottamatta. Tämä osuu lujaa Venäjän talouteen, ja sitä kautta maan kykyyn käydä sotaa Ukrainassa, sanoo Venäjä-pakotteiden vaikutuksia tutkinut projektitutkija Hanna Mäkinen Turun yliopiston Pan-Eurooppa Instituutista Kauppapolitiikka-lehdelle.

Pakotteiden toimivuutta on silti myös epäilty. Toistaiseksi öljyn ja kaasun korkeat hinnat ja ruplan suotuisa vaihtokurssi ovat pehmentäneet vaikutusta Venäjän talouteen. Tuotteita viedään myös enenevässä määrin maihin, jotka eivät ole asettaneet pakotteita.

– Venäjä pyrkii lisäämään kauppaa esimerkiksi Kiinan kanssa, joka Intian ohella ostaa merkittäviä määriä fossiilista energiaa Venäjältä. Toukokuussa Venäjä salli useiden tavaroiden rinnakkaistuonnin, eli tuonnin ilman tavaramerkin haltijan lupaa. Rinnakkaistuontia tapahtuu koneiden, laitteiden ja komponenttien lisäksi myös kuluttajatuotteissa, Mäkinen kertoo.

Teollisuuden komponentteihin kohdistuvat vientikiellot ovat kuitenkin sanktioista tehokkaimpia.

– Venäjän teollisuustuotanto on monilla aloilla suurissa vaikeuksissa koko ajan kiristyvän kompo¬nenttipulan vuoksi. Maan autoteollisuus on jo romahtanut, ja ilmailualakin on vaakalaudalla. Venäjällä on jo alettu purkaa lentokoneita varaosiksi, koska tarvittavia varaosia ei enää saada ulkomailta, Mäkinen kertoo.

Pakotteet toimivat vain, mikäli ne ovat yhtenäisiä ja hyvin koordinoituja. Tähän mennessä EU-maiden ja sen kumppaneiden rintama on pitänyt. Talven tullen tilanne voi muuttua, sillä monet EU-maat ovat huomattavan riippuvaisia venäläisestä energiasta.