Palavia moottoreita, hätälaskuja – Venäjän matkustajalennoista tuli katastrofi

Vaaratilanteet ovat lisääntyneet huimasti Venäjän lentoliikenteessä lännen asettamien pakotteiden myötä, uutisoi SVT. Vuonna 2023 erilaisia vaaratilanteita, kuten hätälaskuja, palavia moottoreita ja painekatoja, raportoitiin Aviation Safety Networks-järjestön tietokannan mukaan yhteensä 196. Muutos koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 on suuri, sillä raportoitujen ongelmien määrä on kasvanut peräti 88 prosentilla.

Tietokanta laskee tilastoihin mukaan myös Venäjän ilmatilassa pudotetut ukrainalaiskoneet ja lennokit, mutta ruotsalaisanalyytikko Jan Ohlssonin mukaan luvut kertovat kuitenkin karua kieltään Venäjän ilmaliikenteestä. Lännen asettamien pakotteiden takia suurempia matkustajakoneita on yhä haastavampi huoltaa, hän toteaa. Varaosia ja muuta huoltoapua ei lännestä enää saada.

Pakotteet toimivat, ja järjestelmiä on Venäjällä yhä hankalampaa pitää yllä, Ohlsson toteaa. Venäläiskoneita huolletaan nykyään Iranissa, ja koneiden huollossa käytetään joko piraattivalmisteisia tai salakuljetettuja osia. Piraattivalmisteiset osat tekevät koneista kuitenkin arvottomia jälleenmyynnissä.

Venäläiset lentoyhtiöt toimivat Ohlssonin mukaan nykytilanteessa vastuuttomasti.

– Yksi esimerkki on Aeroflot, joka on pyytänyt vapautusta pyöräjarrujen käytöstä, jotta renkaat eivät kuluisi. Se on yhtä hullua kuin miltä se kuulostaa. He ovat epätoivoisia, analyytikko kertoo.